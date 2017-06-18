رحيل مؤلف كتاب "أفكِّر إذن أنا كمبيوتر" عن 78 عاماً

أُعلن في العاصمة اللبنانية #بيروت، عن وفاة عالم اللسانيات #عادل_فاخوري. وترك خبر وفاته وقعاً بحجم إرثه الفكري المتنوع والواسع. وهو الأكاديمي المتحصل على أرفع الشهادات، والمؤلف الذي ترك كتباً في المنطق والدلالة وعلم العلامات.

رحل المؤلّف والفيلسوف اللبناني، عادل فاخوري، منذ أيام، عن 78 عاماً في مدينته "صور" بعد حياة أدبية وفلسفية ثرية، وكذلك بعد تجربة شعرية اختبر فيها نظام الترقيم الكمبيوتري المعتمد على الإشارة والرمز، وكتب قصائد مثيرة للأسئلة والاستغراب وتعجّب القرّاء.

تلقى فاخوري علومه في #الفلسفة والمنطق و #علم_النفس، في جامعات روما وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن دراسته في لبنان، ويحمل شهادتي دكتوراه من فرنسا وألمانيا. ودرّس في عدد من الجامعات العربية المعروفة، ويتقن لغات عدة.

تعمّق فاخوري بعلم المنطق والفلسفة والحسابيات وعلم الكمبيوتر، وأثرى نقاشات تتعلق بدور البصريات الحاسوبية بالدلالة الشعرية، عبر مغامرته بإشراك لغة الكمبيوتر بإنتاج نص شعري، بدا في حالات كثيرة على درجة كبيرة من الصعوبة والألغاز، إلا أنها ساهمت بإحياء الكلام عن صياغة الخطاب الشعري وضرورة عدم ارتهانه النهائي للكلمات، فقط، بل والعلامات، أيضاً.

إلا أن مغامرة فاخوري الشعرية، تعتبر جزءاً مضافاً وعابراً، على تجربته الأساسية في الفلسفة وعلم المنطق، فألّف كتباً متعددة في هذا المجال، من مثل "علم الدلالة عند العرب" و"المنطق الرياضي" و"تيارات في السيمياء".

وصدر له أيضاً، كتاب "محاضرات في الفلسفة" وكتاب "اللسانية التوليدية والتحويلية" و"الرسالة الرمزية في أصول الفقه". ثم كتابه الذي اعتُبر تتويجاً لعلم المنطق والسيمياء والمعلوماتية، بالنسبة لتجربته، والمعروف بـ"أفكّر، إذن أنا كمبيوتر".

وأطلق فاخوري أسلوباً جديداً على الشعر العربي الحديث، وضع له اسم "الشعر الإلكتروني" والذي يعتمد على استخدام العلامات والوسوم والصور الحسابية الرمزية. حيث تكثر فيها الصور والبصريات، عموماً، في مقابل الإقلال الشديد من استخدام الكلمات. فأصبح "رجلاً يعيش في المستقبل، مثلما يعيش في الحاضر والخيال، في آن واحد". حسب ما وصفه به الصحافي والناقد اللبناني عبده وازن، في "الحياة" اللندنية في 14 من الجاري، معلناً خبر رحيل "الفيلسوف" و"شاعر القصيدة الإلكترونية".

وأثار فاخوري جدلاً نقدياً وشعرياً، في #الأوساط_الأدبية اللبنانية، منذ أطلق فكرة شِعره الإلكتروني أوائل ثمانينيات القرن الماضي. حيث كانت فكرة الشِّعر الإلكتروني لا تزال جديدة على المختبر الشعري العربي، بصفة عامة. ويعتبر فاخوري في هذا السياق مؤسس ما عُرف بالقصيدة الإلكترونية، عربياً. ولو أنها لم يُكتَب لها الرواج، بعد، ولم تجعل منه "شاعراً رسمياً" كما قال عبده وازن في المصدر المشار إليه سابقاً.

ترك عالم اللسانيات اللبناني، عادل فاخوري، إرثاً فكرياً واسعاً، يرتكز في أساسه، على معالجة أدوات التفكير، قبل الخوض في الفكرة الفلسفية ذاتها. ومن هنا كان خوضه بعلم المنطق واللسانيات، بصفة خاصة، ثم البناء الذي سعى من خلاله إلى جعل اللغة الرقمية لغة للشعر، على الرغم من التناقض الظاهري المحتمَل بين اللغتين، إلا أنه أسّس لها وطبّقها في أعمال مختلفة، شكّلت اللبنة الأولى لعلاقة لغة العصر المتمثلة بالمعلوماتية، بلغة الوجدان، المتمثلة بالشّعر والقصيدة.