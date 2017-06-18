مقاطعة ثقافية إماراتية لقطر ومنعها من "الإبداع الخليجي"

حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من #قطر وذلك في أحدث تطور للمقاطعة السياسية التي تفرضها بعض الدول العربية على الدوحة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد "على جميع الكتاب والأدباء والمثقفين والعاملين في حقل الكتابة والإبداع في دولة الإمارات عدم التعامل مع أي جهة قطرية أفرادا ومؤسسات، داخل الدولة أو خارجها".

وتابع البيان أن الاتحاد قرر أيضا "منع إقامة أي نوع من أنواع التواصل أو المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر، وذلك حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة".

وترجمة لهذا القرار، أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حاليا.

وبذلك تقتصر المشاركة في #ملتقى_الإبداع_الخليجي على الإمارات والبحرين والسعودية والكويت وسلطنة عمان، إضافة إلى اليمن والعراق.

ونقل البيان عن حبيب الصايغ، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات "نحن إذ نتخذ قرارنا في مقاطعة دولة ثبت بالدليل القاطع ضلوعها في دعم الإرهاب إنما نحمي حريتنا ومبدأنا، وندافع عن مناخات التعدد والانفتاح التي قامت عليها دولة الإمارات".

وفي الخامس من يونيو/حزيران الجاري، قطعت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد أن اتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية. وخلال الأيام التالية خفضت دول أخرى تمثيلها الدبلوماسي بالدوحة.