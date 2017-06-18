نجمة البوب بيونسيه تنجب توأماً

ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة أن نجمة البوب الأميركية #بيونسيه وزوجها مغني الراب جاي-زي رزقا طفلين توأم، لينضما إلى ابنتهما الأولى بلو آيفي، البالغة 5 سنوات.

وأشعلت الأنباء عن إنجاب المغنية للتوأم، التي أوردتها أولاً مجلة "بيبول" و"يو أس ويكلي" #وسائل_التواصل الاجتماعي. ولم يكشف بعد عن جنس الطفلين واسميهما.

وذكرت محطة "اي!" التلفزيونية التي تعنى بأخبار #المشاهير أن الزوجين شوهدا الخميس في محيط مستشفى لوس أنجلوس.

وقد زادت التكهنات، الجمعة، عندما صورت امرأة تحمل باقة زهر كبيرة بألوان الزهري والأزرق والبنفسجي مع بطاقة يبدو أن حرفي "ب+ج" كتبا عليها مع بالونين زهري وأزرق على شكل قدمين كتب عليهما "بنت" و"صبي".

وأعلنت بيونسيه، التي تعد واحدة من أقوى النساء في مجال صناعة الموسيقى، عن حملها على حسابها على موقع إنستغرام في فبراير/شباط.

وحصد الإعلان 8 ملايين إعجاب في أول 24 ساعة، ليصبح الأكثر إعجاباً على إنستغرام على الإطلاق.