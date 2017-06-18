60 امرأة اتهمت بيل كوسبي باعتداء.. وقاض ألغى محاكمته

ألغى قاض في ولاية بنسلفانيا الأميركية، السبت، محاكمة الممثل #بيل_كوسبي في تهمة #الاعتداء_الجنسي بعد إعلان هيئة المحلفين عن عدم توصلها إلى قرار، لكن المدعين قالوا إنهم سيعيدون محاكمة الرجل البالغ من العمر 79 عاما.

ولا يزال #الممثل_الكوميدي الشهير يواجه مشاكل قضائية أخرى منها دعاوى مدنية.

واتهمت نحو 60 امرأة الممثل الأميركي بالاعتداء عليهن مما أنهى فعليا الحياة المهنية الطويلة للرجل الذي اشتهر بدوره في المسلسل التلفزيوني ( #كوسبي_شو ) في الثمانينيات.

وقضى أعضاء #هيئة_المحلفين 53 ساعة في مشاورات للقطع باتهام أو تبرئة كوسبي لكنهم لم يتوصلوا إلى قرار بالإجماع.

ويمثل قرار اليوم السبت انتصارا للممثل الكوميدي الذي نجا من حكم بالسجن ما يصل إلى عشرة أعوام.