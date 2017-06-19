داود حسين: "سعادة السفير" عيديتي للجمهور

طمأن الفنان الكويتي #داود_حسين جمهوره بعد العارض الصحي، الذي تعرض له قبيل شهر #رمضان المبارك.

وأكد حسين في تصريح لـ "العربية.نت" قائلاً: "بحمد الله تجاوزت العارض الصحي الذي مررت به قبيل شهر رمضان المبارك، حيث تعرضت لجلطة مرت بحمد الله ولطفه". وقد عدت منذ أيام إلى نشاطي الفني بعد فترة استراحة ونقاهة، وكانت أيام شهر رمضان وتقاليده أجمل استراحة على الصعيدين الجسدي والروحاني".

وأضاف حسين حول جديده: "ستكون عيديتي للجمهور الحبيب مسرحية بعنوان "سعادة السفير" من تأليف عثمان الشطي، وإخراج وإنتاج عبدالمحسن العمر، وفي العمل عدد بارز من الفنانين منهم زهرة الخرجي، وعبير الجندي، وأسامة المزيعل وعبدالمحسن العمر، ومشاري المجيبل".

وتناقش المسرحية جملة من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي عن حياة سفير سابق.

وتابع حسين أنه يتابع في شهر رمضان أعمالاً عدة، منها "سيلفي 3"، و"غرابيب سود" و"كان في زمان"، و"أقبال يوم أقبلت" و"مجموعة إنسان".