رسالة غامضة تغضب جمهور مسلسل "ظل الرئيس"

لقطة لم تتجاوز مدتها الثواني الخمس، تسببت في أزمة لصناع مسلسل "ظل الرئيس" الذي يقوم ببطولته #ياسر_جلال ويعرض في شهر #رمضان الجاري.

وذلك بعد ظهور كلمات غير لائقة في هذه اللقطة، التي لم يتوقع صناع العمل أن يتمكن الجمهور من ملاحظة ما تم كتابته بها، خاصة أنها مرت سريعاً.

المشهد جاء في الحلقة الثانية والعشرين من #المسلسل الذي تدور أحداثه حول "يحيى نور الدين" الذي كان يعمل في الحراسات الخاصة لرئاسة الجمهورية، وبعد تفرغه لعمله الخاص تعرض لمحاولة اغتيال راح ضحيتها نجله وزوجته، وهو ما يدفعه للبحث عمن يقف وراء الأمر.

وفي رحلة البحث، يتمكن أحد الصحافيين المشاركين في بطولة المسلسل، من التوصل إلى صورة شخص يرجح أنه يقف وراء الأحداث، وذلك بعدما توصلوا إليه بجوار عدد من الشخصيات في إحدى المجلات.

ورغم اهتمام المشاهد بالصورة التي تظهر في المجلة وتتواجد بها الشخصية المجهولة، حاول البعض قراءة نص الخبر الذي يظهر في المجلة بشكل غير واضح، وذلك من خلال مشاهدة المسلسل عبر موقع "Youtube".

لتصبح المفاجأة هي ما كتب في متن الخبر المصاحب للصورة، حيث كتبت رسالة مسيئة وغير مفهومه قيل فيها "حضر الاحتفال الناس الكتيرة دي مش عارف ليه الصراحة بس جم عشان يصدعوا... وأنا قاعد شغال في حالي... وأحب أوجه كلمة للسادة المشاهدين اللي هما مش هيقروها" (تم إزالة بعض الكلمات غير اللائقة).

هذه الجملة التي كتبت لأكثر من مرة من أجل ملأ الفراغات الخاصة بالخبر الذي يظهر في المجلة، تمكن الجمهور من قراءتها، وعبر مكتشفها عن غضبه مما قام به صناع المسلسل، وأكد عبر حسابه على "فيسبوك" أنه في زمن اليوتيوب لا يصح أن يقوم رجال الدراما بمثل هذه التصرفات الصبيانية.