هذا الخطأ وقع فيه محمد هنيدي واكتشفه بعد سنوات

سنوات طويلة مرت على عرض فيلم "عسكر في المعسكر" الذي قام ببطولته محمد هنيدي، واستقبلته دور العرض السينمائية في عام 2003، قبل أن يكتشف صناعه أنهم وقعوا في خطأ يتعارض بشكل تام مع الإطار الدرامي الخاص بالعمل.

القصة كشف عنها محمد هنيدي في لقائه مساء الأحد مع جمهوره، عبر حسابه على موقع #التواصل_الاجتماعي "تويتر"، حيث كان يستقبل أسئلة الجمهور ويرد عليها عبر الفيديو.

وخلال اللقاء سأله واحد من محبيه عن فيلم "عسكر في المعسكر" الذي شاركه بطولته #ماجد_الكدواني، وكيف أن بطل الفيلم "خضر" التحق بأداء الخدمة العسكرية وهو وحيد والديه، خاصة أن الشخص في هذه الحالة يحصل على إعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحكم القانون.

وهو ما رد عليه هنيدي بكونه هو وصناع الفيلم لم ينتبهوا إلى هذا الأمر، ولم يعلموا به سوى قبل عامين حينما لفت أحد الأشخاص انتباههم إليه.

ورجح #هنيدي أن يكون السبب في ذلك، هو كون البطل التحق بالخدمة في الأمن المركزي التابع للشرطة، وهو ما منعهم من التركيز في الأمر، معتبرا أن الأمر لم يلتفت إليه أحد في النهاية وعرض الفيلم دون أن يعلق عليه أحد.

روح محمد هنيدي الكوميدية لم تكن غائبة عن اللقاء، وذلك بعدما أجاب عن سؤال خاص بأسماء أفلامه ولماذا تكون دائما طويلة، وهو ما رد عليه بطريقة كوميدية وكونه يعوض النقص لديه من خلال هذا الأمر.

أما ما يخص طول قامته، فقد أكد هنيدي أن البعض يرى أن طوله فوق 180 سم بينما البعض الآخر يرى أنه فوق 170 سم، مشيرا إلى أن هناك تضارباً في الأمر، ولكنه يفضل الاحتفاظ بالرقم الحقيقي لنفسه فقط.

فيما أعلن لجمهوره عن استعداده لطرح فيلمه الجديد "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد" في موسم عيد الفطر المقبل، وتمنى أن ينال الفيلم إعجابهم.