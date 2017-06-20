آثار مخدرات بجثة كاري فيشر بطلة "حرب النجوم"

أفاد تقرير تشريحي كامل صدر الاثنين بأن جثة نجمة أفلام (ستار وورز) أو #حرب_النجوم، كاري فيشر/ كانت بها آثار الكوكايين والهيروين ومخدر إكستاسي عندما توفيت فجأة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



ولم يؤكد تقرير التشريح من مكتب الطب الشرعي في لوس أنجلوس تأثير الكوكايين والمخدرات الأخرى على جسدها.



وقال مسؤولو الطب الشرعي يوم الجمعة إن وفاة فيشر كان نتيجة توقف التنفس أثناء النوم وأسباب أخرى.



وتوفيت فيشر عن 60 عاماً يوم 27 كانون الأول/ديسمبر بعد أربعة أيام من إصابتها بأزمة قلبية على متن رحلة جوية من #لندن إلى لوس أنجلوس.



ولفيشر تاريخ طويل من إدمان الكوكايين في ثمانينات القرن الماضي وعانت أيضاً من الاضطراب الثنائي القطب. وعلى الرغم من أن فيشر تحدثت علناً عن معركتها مع الإدمان لم يكن معروفاً أن لديها مشاكل مستمرة مع #المخدرات.



وجاء في تقرير تشريح الجثة أن فيشر تعاطت الكوكايين على الأرجح قبل نحو 72 ساعة من دخولها المستشفى في لوس أنجلوس.



وقال التقرير "لا يمكن تحديد دلالة الكوكايين (فيما يتعلق بسبب الوفاة) في تلك اللحظة. لا نستطيع تحديد دلالة المواد العديدة التي رصدناها في دم السيدة فيشر وأنسجتها بالنسبة لسبب الوفاة".