بالصور.. عندما لعب سيلفي على المكشوف ضد تجاوزات قطر

فتح طاقم مسلسل #سيلفي في حلقة استثنائية ترقبها الجمهور ملفات #الإرهاب_القطري في المنطقة وتجاوزات #الدوحة تجاه جيرانها من خلال احتضان الجماعات والمنظمات الإرهابية، والتآمر والتخريب والاستفزاز وشق الصف الخليجي والعربي، عبر سياسة متلونة ومتناقضة تهدف إلى نشر الفوضى وتمزيق الأوطان.

حلقة الليلة التي حملت عنوان "المؤذي" من تأليف خلف الحربي، أثبتت أن #الدراما تستطيع أن تحتفظ بجزء من متعتها عندما تمس الشأن الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، وتصبح أكثر تأثيراً وتصل بلا تعقيد بمجرد الإسقاط على الواقع المعاش سلفاً لدى المتلقي.

الحلقة صوّرت برمزية "مزرعة" عبارة عن وطن مصغّر ينقلب فيها حمد (ناصر القصبي) على والده (علي المدفع) ويبدأ في استقطاب المخربين "عزمي بشارة" الذي أدى دوره النجم أسعد الزهراني و"يوسف القرضاوي" الذي تقمص شخصيته النجم الصاعد (عبدالمجيد الرهيدي).

القصبي ورفاقه كانوا في الموعد وقدموا أذرع الدوحة الأيدلوجية والفكرية بتجرد من دون رتوش للمتلقي البسيط.

يقول الناقد رجا ساير المطيري: "لسنوات استغلت حكومة قطر الفن والإعلام ووظفتهما لخدمة مشروعها الفوضوي، وقد حان الوقت لمعاملتها بالمثل، ترميز #سيلفي جميل. التفاف جيد على قضية مباشرة، مثل هذا الأسلوب ظهر في عدة أفلام مثل الفيلم المصري "البداية"، الذي قدم فانتازيا سياسية مؤلمة"، وتابع: "اشتباك ناصر القصبي مع قضايا الوطن ساهم في تغيير رأي المجتمع في الفن من التحريم إلى القبول والتأييد. أصبح للفنان مكانة اجتماعية لائقة".

وفي نفس السياق قال الناقد الفني فهيد اليامي، عبر حسابه في تويتر: "ما تم تناوله في حلقة المؤذي في #سليفي عن دور قطر المشبوه مع دول الجوار واقع لا يمكن تجاهله الحلقة موجهة للشارع القطري يمكن يصحى ويتحرك!"، وزاد: "حمد في #سليفي ما يشبه أبوه ولا إخوانه، وحبيب الحبيب يمثل دور الخونة اللي اشترتهم قطر، لكن المقاطعة كانت قوية".

وعبر مواقع التواصل وصل هاشتاق #سلفي_يلعب_ع_المكشوف إلى الترند العالمي وتدفقت عبره آلاف التغريدات التي أشادت بالحلقة من مختلف التيارات والفئات الاجتماعية، يقول الإعلامي تركي الشديد: "قصة الـ20 عاما التي خطط لها ورسمها حقارة المشرد، وباركها العاق احتاجت من طاقم عمل #سيلفي فقط 45 دقيقة لتقديمها للمجتمع كما يجب لنردد: تبطي عظم".

نجم الدراما حبيب الحبيب وجه رسالة واضحة بأن الدراما لها أيضا دور توعية سياسية، وقال: "بما أن البعض كشف خبث نواياه كان لا بد من تنبيه الناس، من اختار أحضان الأعداء وفضلهم على الأشقاء ليس له إلا المقاطعة والتقطيع في #سيلفي3"مبيناً أن الشعب القطري له كل الحب والتقدير ولكن قيادته الحالية أخطأت في حقنا وفي حق شعبها.