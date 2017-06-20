شاهد.. رحلة سعد الدين وهبة من الشرطة إلى المسرح

في حلقة جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله، محمد سعد الدين وهبة 4 فبراير 1925 - 11 نوفمبر 1997 وهو مؤلف مسرحي وكاتب سيناريو مصري، اشتهر بعدد من المسرحيات مثل: سكة السلامة، السبنسة، كفر البطيخ، كوبري الناموس، الحيطة بتتكلم، رأس العش. وقام بكتابة السيناريو والحوار لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية منها: زقاق المدق، أدهم الشرقاوي، الحرام، مراتي مدير عام، الزوجة الثانية، أرض النفاق، أبي فوق الشجرة، أريد حلا، آه يا بلد آه، السبنسة، قصور الرمال، بابا زعيم سياسي.

المسرحي الكبير تحدث عن ولادته في قرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية وتخرج في كلية الشرطة عام 1949، وعمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج في كلية الآداب قسم فلسفة عام 1956 من جامعة الإسكندرية.

بالحوار يتحدث عن العلاقة بين الفني والسياسي والمجتمعي، وعن أعماله التي ناهزت الثلاثين عملاً، هذا فضلاً عن مسرحيتين باللغة الإنجليزية، ويستنطق نصر الله ضيفه حول ظروف الكتابة المسرحية والعقبات التي واجهتها هذه الصناعة بمصر.