ترقب كبير لحلقة "سيلفي" بعد تغريدة القصبي عن نظام قطر

يترقب متابعو #الدراما في الوطن العربي والمهتمون بالشأن #السياسي و #الثقافي حلقة الليلة من مسلسل " #سيلفي " وذلك بعد تغريدة من نجم العمل الفنان #ناصر_القصبي لاقت ردود فعل واسعة قال فيها: "المواقف المايعة مرفوضة واللعب الآن مع النظام في قطر أصبح على المكشوف.. انتظرونا الليلة".

وفي تناوله للمقاطعة مع قطر سبق أن غرد القصبي قائلاً: "لنا أحباب وأهل وأصدقاء في قطر، قرار مؤلم كان لابد منه، أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر ماشفنا منها إلا الغثا..اليد تبتر لو فسدت".