ترقب كبير لحلقة "سيلفي" بعد تغريدة القصبي عن نظام قطر

يترقب متابعو #الدراما في الوطن العربي والمهتمون بالشأن #السياسي و #الثقافي حلقة الليلة من مسلسل " #سيلفي " وذلك بعد تغريدة من نجم العمل الفنان #ناصر_القصبي لاقت ردود فعل واسعة قال فيها: "المواقف المايعة مرفوضة واللعب الآن مع النظام في قطر أصبح على المكشوف.. انتظرونا الليلة".
وفي تناوله للمقاطعة مع قطر سبق أن غرد القصبي قائلاً: "لنا أحباب وأهل وأصدقاء في قطر، قرار مؤلم كان لابد منه، أهل قطر أهلنا وأبناء عمومتنا أما سياسة قطر ماشفنا منها إلا الغثا..اليد تبتر لو فسدت".
المواقف المايعه مرفوضه— ناصر القصبي (@algassabinasser) June 20, 2017
و اللعب الان مع النظام في قطر أصبح على المكشوف
انتظرونا الليله