فيديو.. تعرف على مؤرخ الجزيرة العربية وقصته مع الصحافة

في حلقة جديدة من برنامج "هذا هو" يحاور الإعلامي السعودي محمد رضا نصر الله الشيخ والعلامة والمؤرخ حمد الجاسر، ليتحدث عن التحولات والاهتمامات، فهو علاوةً على كونه مؤرخ الجزيرة العربية، فقد كان له دوره الريادي في الصحافة #السعودية والعربية.

في الحوار يتطرق إلى حياته العلمية والعملية، حيث عمل في مجمع اللغة العربية في #القاهرة والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمان، وعضواً مراسلاً في مجمع اللغة العربية بدمشق، ومجمع اللغة العربية الأردني في عمان، والمجمع العراقي في بغداد، والمجمع العلمي في #الهند.

من بين المحطات الرئيسية في حياته تأسيسه مؤسسة اليمامة الصحفية التي أصدرت مجلة اليمامة، أول مجلة تصدر في مدينة #الرياض، عام 1952، وتبعتها جريدة الرياض في عام 1976 وأخيرا مجلة العرب، وهي مجلة فصلية متخصصة في تاريخ وآداب شبه الجزيرة العربية. وأنشأ حمد الجاسر أول دار للطباعة في نجد في عام 1955، وفي عام 1966 أنشأ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر.

كما أـن نقطة التحول الأخرى في مسيرته التحاقه بجامعة القاهرة، ولكن الظروف العامة لم تساعده على إنهاء الدراسة في تلك الكلية، حتى تركها قبل أن يحصل على درجتها العلمية، وذلك بسبب قيام الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي تسبب بإعادة البعثة السعودية إلى الديار.

بعد ذلك رجع إلى التدريس فدرس في مناطق عديدة في المملكة العربية السعودية وشغل مناصب تربوية مختلفة، منها رئيس مراقبة التعليم في الظهران، ثم مديرا للتعليم في نجد عام 1369هـ. كان أول مدير لكليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض.

عرف بتاريخه للجغرافيا واللغة والأنساب، فهو علامة بارع، وكان مع جيله من الرواد بمجال الصحافة والتوثيق والرصد والتحليل، نصر الله يرحل معه بهذا الحوار نحو مشاريعه العلمية التي قضا زهرة عمره لإنهائها وإتمامها.