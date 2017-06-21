نجوم الصف الأول حاضرون في السينما والمسرح بعيد الفطر

أيام قليلة ويسدل الستار على موسم الدراما، وينطلق الجمهور إلى دور العرض السينمائية والمسرح، من أجل متابعة الأعمال في عيد الفطر.

المؤشرات الأولية تؤكد أن السباق سيكون مشتعلا منذ اليوم الأول، خاصة وأن نجوم الصف الأول تسلحوا بأعمالهم من أجل الحصول على النصيب الأكبر من الإيرادات.

أحمد السقا يغادر بوابة الدراما التي قدم فيها مسلسل "الحصان الأسود" بشهر رمضان، من أجل المشاركة بفيلم "هروب اضطراري" الذي يشاركه بطولته أمير كرارة وغادة عادل وفتحي عبد الوهاب.

الفيلم من تأليف محمد سيد بشير ويتولى إخراجه أحمد خالد موسى الذي أخرج مسلسل السقا الأخير، ويدور العمل حول جريمة قتل تشير أصابع الاتهام فيها إلى شخصين، وهو ما يتسبب في رحلة الهروب والبحث عن القاتل الحقيقي تفاديا لحكم الإعدام.

محمد رمضان يعود بجواب اعتقال

أما محمد رمضان الغائب عن موسم الدراما لظروف خارجه عن ارادته، يعود عبر بوابة السينما بفيلم طال انتظار الجمهور له، خاصة وأنه مؤجل منذ فترة طويلة بعدما دخل صناعه في أزمة مع الرقابة بسببه.

فيلم "جواب اعتقال" يجمع في بطولته محمد رمضان ودينا الشربيني وسيد رجب وإياد نصار، ويتطرق إلى قصة خالد الدجوي الذي ينضم إلى جماعة ارهابية اعتقادا بأن هذا جهاد في سبيل الله، إلا أن محاولة شقيقه الانضمام إلى الجماعة يقلب الأحداث رأسا على عقب.

العمل يتولى إخراجه محمد سامي الذي وجد نفسه يدخل بفيلمين إلى السباق، تولى بنفسه كتابتهما وإخراجهما، خاصة وأن الفيلم الثاني هو "تصبح على خير" الذي يعود به تامر حسني إلى السينما.

تامر حسني مهندس ثري

تامر حسني في إطار كوميدي يقدم قصة مهندس ثري يدعى "حسام الخديوي"، يحاول الابتعاد عن حياته التي لا يجد فيها السعادة، فيلجأ إلى جهاز يوفر له حياة بديلة من خلال الأحلام، ويشاركه البطولة درة ونور ومي عمر.

ومن خلال الكوميديا أيضا يطل الفنان محمد هنيدي بفيلمه "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد" الذي قام بكتابته أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته باسم سمرة ودرة.

الفيلم يقدم هنيدي في صورة الحفيد الأخير لعنترة ابن شداد، الذي يدخل في منافسة مع أسد الرجال من أجل الفوز بقلب أجمل فتاة في القبيلة، ويعود به الفنان الكوميدي إلى السينما بعد غياب لمدة عامين.

خالد الصاوي ومنة شلبي

إلى جوار هؤلاء هناك اطلالة منتظرة للكاتب أحمد مراد بصحبة المخرج مروان حامد، حيث يقدمان معا فيلم "الأصليين" الذي يعد النص الأول الذي يكتبه مراد للسينما دون تقديمه في شكل رواية أدبية.

الفيلم يشارك في بطولته خالد الصاوي وماجد الكدواني ومنة شلبي، ويروي قصة موظف في أحد البنوك يتعرض للفصل، ولكنه يفشل في مواجهة أسرته بهذا الأمر، وفي محاولته للبحث عن وظيفة جديدة يفاجأ بنفاذ رصيده البنكي بسبب الديون المتأخرة.

تمر أيام بعدها يجد بطل الفيلم صندوق أمام منزله به هاتف، ودعوة لوضع بصمته ثم يشاهد فيديو يتناول ماضيه، بعدها يتلقى مكالمة تغير حياته إلى الأبد.

عودة "مسرح مصر"

ليست السينما وحدها هي من ستتجه إليها الأنظار، خاصة وأن المسرح يشهد منافسة من نوع خاص، حيث تنطلق عروض الموسم الثالث من "مسرح مصر" الذي يقوم ببطولته أشرف عبد الباقي وأعضاء فرقته، وذلك في أول أيام عيد الفطر.

فيما يتواجد محمد رمضان أيضا بالمسرح من خلال مسرحيته "أهلا رمضان" التي يراهن على استمرار نجاحها مثلما فعل في الشهور الماضية.

وكذلك يتواجد الفنان يحيى الفخراني من خلال مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" التي تعود للعرض في عيد الفطر، بعدما توقف عرضها خلال الفترة الماضية.