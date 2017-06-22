الخلاف يتجدد بين روبي ووالد ابنتها.. لهذه الأسباب

توترات جديدة تشهدها علاقة المخرج سامح عبد العزيز بالفنانة روبي، بعد مشاركتهما معا في مسلسل "رمضان كريم" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري.

وذلك بعدما تحدثت #روبي عن اضطهاد تعرضت له أثناء مشاركتها في تصوير المسلسل، وحذف مشاهد من دورها الذي أكدت أنه الدور الرئيسي في العمل، ولكنها فوجئت أن مشاهد كثيرة حذفت بسبب خلافها مع المخرج.

الخلاف وصل إلى قيام منتج المسلسل أحمد #السبكي بتحرير محضر ضد روبي خلال التصوير، يتهمها بعرقلة التصوير وادعاء المرض وذلك قبيل عرض المسلسل.

المخرج سامح عبد العزيز أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المسلسل بطولة جماعية وليس من بطولة روبي وحدها، وهذا رد على قولها بأن دورها هو الدور الرئيسي، وأنه تعمد حذف مشاهد من دورها.

وأوضح مخرج العمل أن روبي تعمدت عدم حضور التصوير في الأيام الأخيرة الخاصة بالمسلسل، ولكن العمل لم يتأثر بالسلب، خاصة أنه يعتمد على بطولة جماعية، والدليل النجاح الذي تحقق لدى المشاهدين.

وأشار عبد العزيز إلى أن دور روبي قدم كما جاء في #السيناريو الخاص بالعمل، ولكنها من الوارد أنها لم تقرأ السيناريو بشكل جيد، وهو أمر تسأل هي فيه.

الحديث عن هذه الخلافات بين ثنائي جمعتهما علاقة زواج رزقا فيها بابنتهما "طيبة" قد يصيب البعض بالدهشة، ولكن عبد العزيز أكد أنه يفصل تماما بين العمل والعلاقة الشخصية، ولا يسمح أبدا بأن تدخل هذه العلاقات في مجال العمل.

وفيما يخص المحضر الذي تم تحريره ضد روبي، أكد عبد العزيز أن هذا الأمر يتعلق بالمنتج أحمد السبكي، واختتم المخرج حديثه بالتأكيد على أنه لن يتعاون مع روبي مجددا، وهو ما علق بكلمة واحدة قائلا "مستحيل".