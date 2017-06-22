الصين ضيف شرف المهرجان الصيفي لمكتبة الإسكندرية

تحل #الصين ضيف شرف على مهرجان الصيف الدولي الخامس عشر الذي تنظمه #مكتبة_الإسكندرية في الفترة من 10 يوليو/تموز إلى 26 أغسطس/آب وتشارك فيه مجموعة كبيرة من #الموسيقيين والمغنين.



وقال مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، إن #المهرجان سيبدأ هذا العام باحتفالية (التعرف على الصين) وتشمل معرض صور بعنوان "شينجيانغ متنوعة الألوان" ومعرض الآلات الموسيقية القومية لشينجيانغ بعنوان "آلات الألحان العذبة من تيانشان" وعرض ثلاثة أفلام سينمائية إضافة للعرض الاستعراضي "تحليق الغناء والرقص".



و #مهرجان_الصيف_الدولي هو تقليد سنوي أرسته مكتبة الإسكندرية لإضفاء طابع مميز لصيف #عروس_البحر_المتوسط.

وقال المايسترو هشام جبر مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية إن المهرجان هذا العام يشمل أكثر من 60 فعالية فنية متنوعة بين موسيقى ومسرح وسينما ورقص.

ولبرنامج الموسيقى النصيب الأكبر من الحفلات التي ستحييها مجموعة من كبار المطربين المصريين أمثال هاني شاكر وعلي الحجار وأنغام. ومن جيل الشباب يشارك محمد محسن ودينا الوديدي وعلي الهلباوي ومي عبدالعزيز.



ومن خارج مصر يشارك الليبي ناصر المزداوي والأردني طارق الناصر والمغربية أم الغيث (أوم) والسودانية آسيا مدني.

كما تشارك بالمهرجان العديد من الفرق الموسيقية المستقلة مثل كايروكي وبلاك تيما ومسار إجباري ووسط البلد إضافة إلى تسعة عروض مسرحية وعروض رقص وستاند أب كوميدي.