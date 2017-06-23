وفاة فنانة سورية عن 57 عاماً بعد صراع مع المرض

غيّب الموتُ الفنانة والمخرجة السورية سحر مرقدة عن 57 عاماً في العاصمة دمشق، بتاريخ العشرين من الجاري، بعد صراع مع المرض. ووريت الفنانة الراحلة الثرى بعدما تم تشييعها من #الكنيسة_المريمية بدمشق القديمة.

وعرفت الفنانة مرقدة على خشبة #المسرح في شكل خاص، منذ ظهورها على خشبته في ثمانينيات القرن الماضي. فظهرت في مسرحية "قصة موت معلن" ومسرحية "الزواج" و"خطيبة الأمير". وأخرجت مسرحية "الآلة الحاسبة"، وألّفت مسرحية "صدف الأصداف"، تبعاً لما ذكرته "سانا" في خبر لها، الأحد.

وشاركت الفنانة الراحلة مرقدة في عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية، فمثّلت في فيلم "نجوم النهار" الذي أثار جدلاً واسعاً، وفيلم "الليل". كما أنها مثّلت في أعمال إذاعية ودرامية متنوعة كمسلسل "أحلام مهاجرة".

وأثّر اهتمامها بالأعمال المسرحية على ظهورها التلفزيوني، لكن ظهورها في فيلمي "نجوم النهار" و"الليل" ترك أثراً هاماً في مسيرتها الفنية، حسب رأي النقاد.

وقال الفنان السوري جمال نصار على حسابه الفيسبوكي، ناعياً الفنانة الراحلة، إنها كانت "فنّانة مغيَّبة"، وإنها كانت "مهمّشة في وسط لا يرحم". مشيراً إلى أنها ماتت "مقهورة وبصمت"، على حد تعبيره. وقال لها: "عذراً منك سحر، وسامحينا".

وتأتي وفاة الفنانة مرقدة، بين الفنانين السوريين، لتكون الثامنة في عام 2017، بعدما أعلن عن وفاة #الفنانة_نجوى_صدقي في 30 من شهر أيار/ مايو الماضي. ووفاة الفنانة #نجاح_حفيظ في 6 من ذات الشهر. وأعلن عن وفاة الفنانة هالة حسني بتاريخ 28 نيسان/إبريل، وقبلها وفاة #الفنانة_أميرة_حجو بتاريخ 16 من شهر آذار/ مارس، وهو الشهر الذي شهد وفاة الفنان ناصر وردياني، وقبله رحيل الفنان وليد حبّال في 21 يناير.

وكان أول فنان سوري يغيبه الموت عام 2017 هو الفنان رفيق سبيعي الذي رحل بتاريخ الخامس من شهر كانون الثاني/يناير.