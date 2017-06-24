أبطال دراما رمضان يحتشدون بحفل إفطار في بيروت

اجتمع عدد كبير من ممثلي #الدراما_الرمضانية، إضافة لبعض #الفنانين بحفل إفطار في فندق الفينيسيا في #بيروت.

وفي لقاء خاص لـ "العربية.نت" مع بعض الفنانين، أوضح الفنان راغب علامة أنه قد يشارك في تتر مسلسل رمضاني مقبل، لكنه ليس متأكداً بعد.

فيما قالت الفنانة نوال الزغبي إنها ستطلق أغنية جديدة لها بالتزامن مع #عيد_الفطر بعنوان "بحبو كتير".

أما الممثل طوني عيسى فقد أعرب عن إعجابه بأكثر من مسلسل في شهر رمضان كـ "كراميل"، و"الهيبة"، وهو سعيد بتجربته الناجحة في مسلسل "خاتون".

وقالت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله إنها سعيدة لأن مسلسل "لآخر نفس"، والذي أثار جدلاً كبيراً بين الناس، كما أنه مسلسل واقعي جداً وقصته قد تكون قصة كل إنسان، وأعلنت أنها تحضر لفيلم سينمائي جديد ولمسلسل رمضاني في الـ2018.

وتستعد الممثلة نادين الراسي لمسلسل جديد مع الكاتبة كلوديا مرشليان، كما أنها سعيدة بأصداء المسلسل الرمضاني "ورد جوري".

الممثلة والمقدمة إيميه صياح والتي تطل بمسلسل "أوركيديا" في رمضان، وهو دراما عربية سورية، ستطل "بثورة الفلاحين" قريباً، كما أنها تستعد لتقديم برنامج "ذي فويس" وهي سعيدة بهذه التجربة.

من جهتها، قالت الممثلة الجزائرية أمل بشوشة إنها تابعت معظم المسلسلات الرمضانية، وأعجبتها، لكنها لم تحسم الأمر في اختياراتها التمثيلية رغم العروضات.

أما الممثلة رجاء الجداوي فقد قالت إن مشاركتها في المسلسل الرمضاني "حلاوة الدنيا" هو من أفضل #الأدوار التي قدمتها في رحلتها التمثيلية.

الممثل التونسي ظافر عابدين سعيد جداً بتجربته في مسلسل "كراميل"، خصوصاً أنه حقق نسبة مشاهدة كبيرة وأعجبه السيناريو والممثلون، وفي ضوء تجربته في "حلاوة الدنيا" يعتبره #دراما هادفة تحمل رسالة إنسانية.