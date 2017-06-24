لماذا هاجم محمد عادل إمام نقاداً وصفهم بـ"الفشلة"؟

قبل ساعات من إسدال الستار على سباق الدراما في العام الجاري، استعد الجميع مبكراً من أجل خوض السباق في العام المقبل.

البعض أعلن عن تحضيره لمسلسل جديد يخوض به سباق العام المقبل، ومن بينهم #محمد_عادل_إمام، الذي يعرض له في الوقت الحالي مسلسل "لمعي القط".

وأمام الأخبار التي تحدثت عن الأجر الذي سيتقاضاه محمد عادل إمام عن المسلسل الجديد، قرر هو أن يرد على تلك الأمور، بالتأكيد على أن هناك مبالغات جاءت في حديث البعض عن الأجر، ولكنه شدد على كونه سيتلقى "أعلى أجر" لممثل عربي نظير قيامه ببطولة المسلسل الجديد، وذلك بفضل دعم جمهوره له.

ولكن يبدو أن هذا الأمر تسبب في انتقادات تعرض لها نجل الزعيم عادل إمام، وهو ما تسبب في كلماته الغاضبة التي كتبها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد أن نجاحه تسبب في متاعب لبعض النقاد الذين وصفهم بالفشله، مشيراً إلى كونهم اعتادوا على مهاجمة والده عادل إمام رغبة في الشهرة.

وأوضح محمد إمام أن مسلسله #لمعي_القط، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، حقق نجاحاً كبيراً للغاية، وفقاً للقنوات وكذلك المشاهدة التي يلقاها عبر المقاهي، بالإضافة للتقارير الخاصة بنسب المشاهدة والإعلانات التي لم تتحقق من قبل.

كل هذا كان سبباً في أن يتعاقد محمد إمام على بطولة مسلسل جديد للعام المقبل بأعلى أجر قد يصل إليه فنان عربي، ولكنه لم يفصح عن المبلغ الذي سيتقاضاه نظير القيام ببطولة العمل.

ووجه إمام نصيحته للنقاد بأن "يفعلوا أمراً يجعل الجمهور يعرفهم، خاصة أن حديثهم عنه لن يكون له أي تأثير عليه"، كما أشار إلى أن وكالة "إبسوس" الفرنسية أصدرت من قبل تقريراً حول نسب مشاهدة الأعمال في شهر #رمضان الجاري، وهو التقرير الذي حل فيه مسلسل "لمعي القط" ضمن أكثر الأعمال مشاهدة.

غير أن محمد إمام ذكر أن البعض شكك في مصداقية هذا التقرير، وهو ما دفع الحكومة المصرية لإصدار تقرير يقيس نسب المشاهدة حمل اسم "مؤشر ماسبيرو"، إلا أنه جاء بنفس نتيجة تقرير الشركة الفرنسية، وهو ما يدلل على النجاح الذي يحققه مسلسله.