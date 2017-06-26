محمد هنيدي يقرر سحب فيلمه الجديد من قطر

في الوقت الذي يشهد موسم عيد #الفطر السينمائي مقاطعة لدولة #قطر، تماشيا مع قرار الدولة الخاص بقطع العلاقات، جاء فيلم #عنتر_ابن_ابن_ابن_ابن_شداد الذي يقوم ببطولته #محمد_هنيدي بما يخالف ذلك.

وبات الفيلم هو العمل الوحيد الذي يعرض بالسينمات القطرية في هذا الموسم، وهو ما دفع الفنان محمد هنيدي إلى اتخاذ قرار بسحب الفيلم من دور العرض القطرية.

وأوضح هنيدي في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أنه على الرغم من كون الأمر يتعلق بالإنتاج والتوزيع الخارجي، إلا أنه يجري اتصالات مع الموزع من أجل سحب الفيلم من قطر.

وأكد بطل الفيلم الذي كتبه أيمن بهجت قمر أن اتفاقا مسبقا حدث قبل طرح الفيلم بدور العرض، يقضي بألا يعرض الفيلم بالسينمات القطرية، ولكنه لا يعلم السبب فيما جرى.

الفيلم الذي يشارك في بطولته درة وباسم سمرة ولطفي لبيب، يدور في إطار كوميدي حول عنتر آخر حفيد لعنترة العبسي، والذي يدخل في صراعات من أجل الفوز بقلب أجمل فتاة في القبيلة.