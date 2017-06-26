بالصور.. نجوم الكويت "يعيّدون" في المسرح

تقضي نسبة كبيرة من أبرز نجوم الوسط الفني في دولة #الكويت إجازة #عيد_الفطر على خشبات المسرح، حيث يمثل عيد الفطر الموسم المسرحي الأهم بالنسبة للعروض الخاصة بالكبار والصغار.

ومن أبرز النجوم الذين سيقضون أيام عيد الفطر بعيدا عن أسرهم للتفرغ لتقديم أعمالهم المسرحية الفنان سعد الفرج، الذي بدأ من أول أيام العيد بتقديم مسرحية الكبار "فانتازيا" من تأليف بندر السعيد وإخراج علي جاسم ومعه في العمل سمير القلاف وفهد العبدالمحسن وعبدالله بهمن ومريم حسين وخالد بوصخر.

أما الفنانة إلهام الفضالة فستقدم مسرحية الأطفال "كلمة السر شرارة" من تأليف عبدالأمير رجب، ويشاركها البطولة يعقوب عبدالله وحسين المهدي وفرح الصراف. والمسرحية من إخراج علي العلي.

النجم الكوميدي طارق العلي سيقدم عمله الجديد "ولد بطنها" تأليف بدر محارب وإخراج عبدالعزيز صفر، ومعهم في العمل الذي سيقدم على مسرح نقابة العمال كل من عبدالرحمن العقل وميس كمر وخالد العجيرب ومي عبدالله وخالد مظفر ونواف نجم.

فيما يلتقي النجم داود حسين مع كل من زهرة الخرجي وعبير الجندي وعبدالمحسن العمر ولولوه الملا في مسرحية "سعادة السفير"، والمسرحية من تأليف عثمان الشطي وإخراج عبدالمحسن العمر.

بينما يقدم الفنان عبدالعزيز المسلم مسرحية الرعب الكوميديا "جنوب إفريقيا" وهي من تأليفه وإخراجه وإنتاجه.

النجمة هدى حسين وكعادتها مع عروض مسرح الطفل وهي تقدم مسرحية الأطفال الاستعراضية "توتة والقردة شيتا"، من تأليف وإخراج شقيقتها نجاة حسين ويشاركهما بالعمل سحر حسين ومنى شداد وأوس الشطي.

فيما تلتقي الفنانة هيا عبدالسلام مع زوجها فؤاد علي وحمد العماني في مسرحية الأطفال "جزيرو كيدزايريا"، تأليف خالد الخشان وإخراج عبدالله البدر، وفي المسرحية أيضا ليلى عبدالله وميثم بدر وروان المهدي.

وهناك عدد آخر من العروض هي "سالي فتاة الريف" و"شوبيز" و"ماما نانا " و"ليلى والذئب" وغيرها من الأعمال التي تزدحم بها صالات العرض المسرحي في الكويت.