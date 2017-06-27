مسرحية نسائية تعايد أهل الرياض بمناسبة "الفطر"

تتواصل في العاصمة #السعودية الرياض، ومنذ أول أيام #عيد_الفطر، عروض مجموعة من الأعمال المسرحية، منها مسرحية نسائية.

وتأتي هذه الأعمال المختلفة انطلاقاً من حرص أمانة منطقة #الرياض على ضرورة الاهتمام بتنوع الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والألعاب الشعبية، وفي إطار برنامج احتفالاتها بعيد الفطر، حيث تم تقديم عدد كبير من الفعاليات الخاصة بالنساء والعائلات على مسارحها.

في مقدمة تلك العروض جاءت #مسرحية "أم صويلح"، ومسرحية "سناب الملقوف"، ومسرحية للأطفال باسم "الحفلة". وقُدمت تلك الأعمال في مركز الملك سلمان الاجتماعي. كما شهد هذا المركز أيضاً تقديم مسابقات ثقافية وترفيهية وهدايا وجوائز، ومعرض فن تشكيلي.

كما عُرض على مسرح جامعة دار العلوم في الرياض مسرحية نسائية بعنوان "بين نارين"، بمشاركة الفنانة #ريماس_منصور، التي تحدثت عن تجربتها في المشاركة في عروض عيد الفطر، قائلةً: "أولا أبارك للجميع بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. وقد سُعدت بتقديم المسرحية النسائية "بين نارين"، اعتباراً من أول أيام عيد الفطر المبارك على مسرح جامعة دار العلوم بالرياض، وذلك بمشاركة مجموعة من الزميلات الفنانات ومنهن زارا البلوشي ومريم الغامدي. وهذه المسرحية من تأليف مهدي البقمي وإخراج غرام الجاير. ولا يمكن وصف سعادتي بحالة الإقبال المتزايد الذي تشهده عروضنا يوماً بعد آخر".

وعلى صعيد متصل، شهد مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بوسط الرياض تقديم مسرحية للأطفال بعنوان "كلاسيكو الوناسة"، وهي من تأليف عبدالله الكعيد وإخراج سعد المدهش، ومشاركة عدد من نجوم مسرح الطفل في المملكة.