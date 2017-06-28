بطل "الزيبق" يفسر سبب وجود جزء ثانٍ للمسلسل

رغبة الجمهور في مشاهدة الأحداث الخاصة بمسلسل " #الزيبق " الذي يقوم ببطولته #كريم_عبدالعزيز و #شريف_منير، اصطدمت بقرار صناع العمل، بعدما جاءت نهاية الأحداث التي عرضت في #شهر_رمضان، كبداية لجزء ثانٍ بات على الجمهور انتظاره.

الأمر كان يحتاج إلى توضيح، خاصة أن الجمهور أيقن بالفعل خلال متابعته للمسلسل المستوحى من ملفات #المخابرات_المصرية أن العمل لن ينتهي بجزء واحد، بعدما ظلت الأحداث ممتدة رغم اقتراب الحلقات من نهايتها.

الفنان شريف منير قرر أن يوضح للجمهور كواليس ما جرى، وذلك من خلال ما كتبه عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث أكد أنه تلقى سؤالاً من صديق حول #الدراما في مسلسل "الزيبق" وسبب حصولها على حيز أكبر من الأحداث المخابراتية في المسلسل.

ورد منير على السؤال الخاص بالسبب في تقديم #المسلسل على جزأين، بسؤال آخر حول قرار بعض المشاهدين بأن القصة لا تحتاج إلى جزأين، وكيف توصلوا إلى هذا الأمر.

وكشف منير عن كون القصة الخاصة بـ"الزيبق" ملخصها يتواجد لدى 5 أطراف فقط هم المخابرات المصرية، والمخرج وائل عبدالله، والمؤلف وليد يوسف وكريم عبدالعزيز وشريف منير فقط.

وأشار إلى كون القصة التي يعلم بها هؤلاء من المستحيل أن تقدم في جزء واحد فقط، وذلك بسبب كثرة الأحداث وسخونتها، وهو ما جعل هناك نقاشاً بين الأطراف حول الجزء الدرامي، واستقروا على أن يقدم العمل بشكل يراعي كافة التفاصيل طالما أنه سيقدم في كل الأحوال من خلال جزأين.

وأكد بطل المسلسل أن كل من يقول إن العمل كان من الممكن تقديمه في 30 حلقة فقط، لابد أن يكون على علم بتفاصيل القصة حتى يكون حكمه بشكل صحيح، أما استعجال البعض للدخول في القصة المخابراتية من خلال الأحداث، سيفقد العمل عنصر التشويق.

واختتم منير حديثه بكون المسلسل معروفاً منذ اللحظة الأولى أنه سيقدم على جزأين، وكل ما قدم أخذ حقه بشكل كافٍ، تمهيداً للسخونة التي ستشهدها الأحداث في الجزء الثاني، خاصة أن الجزء الأول انتهى بسفر كريم عبدالعزيز إلى تل أبيب تحت اسم مستعار بمعاونة صديقته التابعة لجهاز الموساد.