تعرف على الجزائرية صوفيا بوتلة التي سحرت هوليوود

بات اسم النجمة صوفيا بوتلة ذات الأصول الجزائرية يحتل موقعاً بارزاً على خارطة نجوم #هوليوود، وذلك إثر النجاح المدوي لأحدث أفلامها #المومياء أمام النجم الأميركي توم كروز، حيث جسدت شخصية أميرة فرعونية تعود إلى الحياة.

وولدت #صوفيا_بوتلة في مدينة باب الوادي في الجزائر العاصمة. والدها هو الملحن صافي بوتلة وأمها مهندسة معمارية. بدأت في تعلم الرقص الكلاسيكي عندما كانت في سن الخامسة، وفي سن الـ10 غادرت #الجزائر مع عائلتها وانتقلت إلى فرنسا حيث بدأت تعلم الجمباز الإيقاعي، وانضمت للمنتخب الوطني الفرنسي في سن الـ18.

وتحمل #بوتلة الجنسيتين الجزائرية والفرنسية. كما تجيد التمثيل بعدة لغات من بينها العربية والفرنسية والإنكليزية والاسبانية والإيطالية بطلاقة تامة.

خلال مشوارها الفني الذي انطلق عام 2002 من خلال الفيلم الفرنسي "ديفي" قدمت العديد من الأعمال السينمائية بين باربس ولوس انجلوس، ومنها "ستريت دانس 2" (2012) و "وحوش: القارة السوداء" (2014)، و "كينغزمان: الاستخبارات السرية" (2015)، و"ستار تريك بيوند" (2016)، وأخيراً "المومياء" (2017).

كما أنجزت منذ أيام تصوير فيلم بعنوان "الشقراء الذرية" إلى جانب النجمة شارليز ثيرون.