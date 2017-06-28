هدى حسين تعترف: "إقبال" أرهقتني

اعترفت الفنانة #هدى_حسين بأن تجربتها في مسلسل "إقبال يوم أقبلت" أرهقتها كثيراً، وتطلبت منها جهداً مضاعفاً في تقمص المراحل العمرية المختلفة، مرورا بالمرض الذي مرت به الشخصية التي كانت تجسدها.

وقالت حسين في تصريح لـ"العربية.نت": "حينما قرأت نص رواية #إقبال_يوم_أقبلت شعرت بحالة من التفاعل مع شخصية إقبال، حالة العقوق والنكران إلى مرت بها. وإثر ذلك التقيت مع الكاتب الروائي حمد الرومي، واقترحت عليه تحويل النص الروائي إلى عمل تلفزيوني، واستغرق الأمر قرابة عام كاملاً".

وتابعت: "بودي أن أعترف بأنني شعرت بحالة من الإعياء والإرهاق، نتيجة تجسيد تلك الشخصية وتصوير العمل بهذا الشكل، رغم الظروف الإنتاجية والأسرية الرائعة التي جمعت بين فريق العمل، بقيادة المخرج الرائع منير الزعبي، الذي جمعني به العديد من التجارب وكان آخرها في العام الماضي مسلسل جود".

وأوضحت الفنانة أن "شخصية #إقبال تمر بمجموعة من المراحل العمرية تبدأ منذ صباها في العشرينيات وتتوالى الأيام وصولا إلى نهاية الستينيات والسبعينيات من عمرها مقرونة بمرض الرعاش (الباركنسون) وتدهور حالتها الصحية، في مقابل حالة من العقوق الشامل من أبنائها والنكران من جملة زميلاتها وزملائها في المجال التربوي، حيث كانت تعمل تبدع وتتميز".

وكشفت حسين قائلةً: "تعرضنا لكثير من الإجهاد كفريق عمل، حينما قمنا بتصوير مشاهد العمل في جزيرة "فيلكا" حيث ضربتنا عاصفة شديدة اضطرتنا للتأخير وتأجيل التصوير لأكثر من مرة". وأكدت الفنانة أنها "سعيدة بردود الأفعال التي حصدها العمل محلياً وخليجياً وعربياً".

وحاليا هدى حسين "مشغولة بمسرحية الأطفال الجديدة #توتا_والقردة_شيتا التي انطلقت عروضها مع بداية عيد الفطر المبارك حتى مرحلة متأخرة من إجازة موسم الصيف الحالي، وصولاً إلى ما بعد عيد الأضحى".