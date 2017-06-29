الرويشد: سعيد بمعايدة جمهور السعودية ومحمد عبده غمرني

عبر سفير الأغنية الكويتية الفنان #عبدالله_الرويشد عن سعادته الغامرة بمناسبة مشاركته في معايدة الجمهور السعودي من خلال الحفل، الذي شهدته مدينة جدة أول أيام عيد الفطر المبارك، وشارك به "فنان العرب" النجم #محمد_عبده .

وقال الفنان عبدالله الرويشد فور عودته إلى الكويت، بعد مشاركته في الحفل: "سعيد بمشاركتي في معايدة الجمهور السعودي الكريم من خلال حفل مدينة #جدة ، وبهذه المناسبة أرفع أسمي آيات التهنئة لجلالة خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد حفظهما الله .

وتابع الرويشد قائلاً في تصريح للعربية.نت: حرصت أن أبدأ وصلتي الغنائية بأغنية "عاش سلمان" التي تفاعل معها الجمهور وراح يرددها. بعدها قدمت مزيجاً من أعمالي، ومنها: "أنا باتبع قلبي" و"وأبيك" و"وتعالي" و"أنا موولهان" و"يقولون"، و"على كثر" و"ما في أحد مرتاح" وأخيرا "عويشق".

وأكد الرويشد قائلاً: لا يمكن وصف سعادتي وأنا أقف إلى جوار فنان العرب الكبير محمد عبده في هذا الحفل. وقد غمرني "بو نوره" بعظيم حفاوته وكرمه خلال أيام تواجدي في مدينة جدة، وهو أمر ليس بمستغرب عليه أو على أهل #السعودية الكرام".