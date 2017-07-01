أديل تلمح للاعتزال: أنا "بيتوتية"

ألمحت المغنية البريطانية أديل، وهي من الفنانين الذين سجلوا أفضل المبيعات في القرن الحادي والعشرين، إلى أنها قد تعتزل الغناء على المسرح في ختام جولتها الحالية، التي شارفت على نهايتها.

ووجهت أديل رسالة شكر إلى محبيها مساء الخميس في ملعب ويمبلي في لندن، حيث تنهي مع أربع حفلات جولتها الكبيرة، التي ضمت 123 عرضاً. وقالت في رسالة مكتوبة بخط أدرجت في كتيب الحفلة، وقد نشره معجبون عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة، "القيام بجولات أمر خاص جداً. ولا يناسبني كثيراً". وأضافت "أحب ملازمة المنزل وأنا أُسعد بأشياء بسيطة جداً. وجولاتي لا تسير على خير ما يرام".

ومضت تكتب "أردت أن تكون آخر حفلاتي في لندن، لأني لا أعرف إن كنت سأقوم بجولة جديدة يوماً ما، وأردت أن تكون الأخيرة في دياري".

وتحدثت أديل مراراً عن رهبة المسرح التي تنتابها، وقد ابتعدت عن الأضواء سنوات عدة لتربية نجلها والتحضير لألبوم "25" الذي صدر العام 2015.

وقادتها جولتها الراهنة إلى أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، فضلا عن لوس أنجلوس. وقد حققت رقماً قياسياً مع نفاد البطاقات إلى ثماني حفلات متتالية في ستايبلرز سنتر في لوس أنجلوس.