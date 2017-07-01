لماذا تصدر فيلم السقا إيرادات موسم العيد؟

منافسة شديدة بدأت في موسم عيد الفطر السينمائي، من خلال عدد من الأفلام التي يرغب أبطالها في الحصول على أكبر قدر من الإيرادات.

أحمد السقا بفيلمه #هروب_اضطراري" استطاع أن يتصدر القمة منذ اللحظة الأولى، فيما يحاول محمد رمضان اللحاق به بفيلمه "جواب اعتقال"، على الرغم من كون المركز الثاني يشهد منافسة قوية بين رمضان وتامر حسني الذي عاد إلى السينما بفيلم "تصبح على خير"، بينما يبتعد محمد هنيدي عن المنافسة بفيلمه "عنترة ابن ابن ابن ابن شداد".

صدارة السقا جاءت رغم كونه الوحيد بين المتنافسين، الذي امتلك مسلسلا في شهر رمضان الماضي، حيث عرض له مسلسل #الحصان_الأسود، وهو ما يعني أن الجمهور امتلك الفرصة لمشاهدته عبر بوابة الدراما، عكس باقي الأفلام التي غاب أبطالها عن الدراما.

الناقد الفني طارق الشناوي أكد لـ "العربية.نت" أن هناك العديد من الأسباب وقفت وراء ما حدث، ولكن في البداية لابد من التأكيد على أن الأمر ليس مقارنة بين نجمين هما السقا ورمضان، ولكن منافسة بين فيلمين هما "هروب اضطراري" و"جواب اعتقال".

وأوضح الشناوي أن السقا رغم فقدانه جزءا من نجوميته في أفلام الحركة، ولم يعد مثلما كان قبل سنوات، إلا أنه كان ذكيا في استعانته بعدد من النجوم إلى جواره أبرزهم أمير كرارة، كما أن مخرج الفيلم أحمد خالد موسى كان مميزا في تجربته الأولى السينمائية.

كما اعتبر الناقد الفني أن رمضان تورط في سيناريو رديء الصنع للمخرج محمد سامي، الذي حاول الكتابة عن الجماعات الإرهابية لكنه لم ينفذ ذلك بشكل جيد، وكان عليه دراسة هذه الجماعات قبل الكتابة عنها.

ليس هذا كل شيء، خاصة أن الرقابة كان لها دور في التأثير على الفيلم، بعدما اعترضت على عدد من المشاهد، وهو ما يراه الشناوي له تأثير على مستوى العمل.

كل هذه الأمور جعلت رمضان يقدم إلى كل من يريد الإطاحة به الفرصة على طبق من ذهب، بعدما باتت المنافسة بينه وبين تامر حسني على المركز الثاني.

أما محمد هنيدي فيرى الشناوي أنه يتراجع منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يعد يستطيع المنافسة على صدارة الإيرادات، كما أن فيلمه المفترض أنه عمل كوميدي، لم يقدم الضحك المنتظر منه، بعدما تغيرت القوانين الخاصة بالكوميديا في هذه الفترة، وهو ما لم يقدمه هنيدي وبات على المحك.

من جانبها تحدثت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي لـ "العربية.نت" عن أن طبيعة العمل السينمائي تختلف عن العمل الدرامي، مشيرة إلى كون جمهور أحمد #السقا هو جمهور سينما بالأساس، وهو ما يعني أن تواجد البطل في الدراما لا يمثل أمرا سلبيا لدى الجمهور.

وعددت الأسباب الخاصة بتفوق السقا في الإيرادات، والتي من بينها معرفته بالميكانيزم الخاص بالجمهور، كما أن السيناريو الخاص بالفيلم هو سيناريو بوليسي كما يجب أن يكون وهو ما مكن صناع العمل من اللعب على أوتار تمس المتفرج.

وكشفت عن كون الفيلم حمل لغة سينمائية قريبه من أفلام الأكشن الأميركية، وهو ما يحمل تطور كبير في صناع الفيلم البوليسي في #مصر.

واعتبرت خيرية البشلاوي أن فيلم #جواب_اعتقال لمحمد رمضان، لم يحمل الجرعة التي توقعها الجمهور، وهو ما جعله يحل في المرتبة الثانية، خاصة أن الجمهور لا يقارن بين رمضان والسقا، ولكن يختار العمل الذي يحمل جرعة الترفيه الأكبر.