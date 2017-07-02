حفلات الصيف تبدأ في السعودية ضمن نشاط فني

تعيش الحركة الفنية والغنائية على وجه الخصوص في المملكة العربية السعودية، حالة من النشاط، وذلك من خلال مجموعة من الحفلات التي انطلقت اعتباراً من أول أيام #عيد_الفطر المبارك.

وكانت أول تلك #الحفلات هي التي جمعت فنان العرب محمد عبده والمطرب الكويتي عبدالله الرويشد في قاعة الجوهرة الرياضية بـ #الرياض.

كما سيحيي الفنان محمد عبده حفلاً غنائياً في مدينة #أبها مساء الجمعة المقبل، لتكون بذلك أولى حفلات "صيف أبها" ضمن فعاليات مهرجان أبها السياحي.

وعلى صعيد آخر، أحيا الفنان عبادي الجوهر حفلة غنائية مساء الجمعة الماضي في مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة الثنائي راشد الفارس وجابر الكاسر.

وتعد هذه الحفلة أول إطلالة جماهيرية للفنان عبادي الجوهر في مدينة #الرياض خلال الثلاثة عقود الماضية، وتأتي بعد أن أحيا حفلة ناجحة قبل 3 أيام في مدينة جدة، وبالتزامن مع ألبومه الجديد الذي طرحه مع إطلالة العيد بعنوان "عامك سعيد"، واحتوى على 4 أغانٍ مسجلة بأسلوب الجلسة الفنية.

وعلى صعيد متصل، وضمن الحفلات التي تشهدها العديد من المدن السعودية يُحيي الفنان رابح صقر حفلة غنائية مساء اليوم الأحد في #مركز_الملك_فهد الثقافي بالرياض، ويشارك في الحفلة كل من الفنان إبراهيم الحكمي، والفنان الشاب عايض. وكان رابح قد عاد من مدينة جدة بعد أن أحيا فيها حفلة غنائية مساء الخميس الماضي.

كما شهد موسم عيد الفطر المبارك تقديم عدد من الأعمال المسرحية في جملة من المدن #السعودية.