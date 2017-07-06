فنانون توفوا في الثلاثينيات من عمرهم وفجعوا جماهيرهم

لم تكن الوفاة المفاجئة للفنان المصري الشاب #عمرو_سمير، وهو في الثلاثينيات من عمره، الصدمة والفاجعة الوحيدة التي تلقتها الجماهير المصرية والعربية، فقد سبقه كثيرون حزنت جماهيرهم لرحيلهم المفاجئ وفي عمر مبكر.

قائمة الفنانين الذين رحلوا وهم في الثلاثينيات من أعمارهم تشمل كثيرين، منهم الفنانة الشابة ميرنا المهندس، والفنانون عادل خيري، والضيف أحمد وهالة فؤاد ومصطفى كريم، والموسيقار عمر خورشيد، والمطرب عماد عبد الحليم.

ميرنا المهندس

الفنانة الشابة #ميرنا_المهندس توفيت في عمر يناهز الـ 37 في العام قبل الماضي بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

من مواليد 1 أكتوبر 1978 وشاركت في أكثر من 60 عملا فنيا، وكان آخر عمل تشارك به هو مسلسل "أريد رجلا" مع الفنان إياد نصار بطولته.

الفنانة الراحلة #هالة_فؤاد رحلت عن الحياة عن عمر يناهز الـ 35 عاما، وهي ابنة المخرج الراحل أحمد فؤاد، وزوجة الفنان الراحل أحمد زكي، ووالدة الفنان هيثم زكي، تخرجت من كلية التجارة سنة 1979.

في أواخر عام 1990 كادت تفارق الحياة بعد إصابتها بمضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني، حيث أصيبت بجلطات متلاحقة في ساقها، وقررت وقتها اعتزال العمل الفني وارتداء الحجاب، وبعد الاعتزال أصيبت بسرطان الثدي، وتوفيت في 10 مايو 1993.

الفنان الراحل #عادل_خيري توفي عن عمر يناهز 32 عاما، وهو نجل الكاتب المسرحي الكبير بديع خيري.

ولد في 25 ديسمبر من العام 1931، وتوفي في 12 مارس من العام 1963، وحصل على ليسانس الحقوق، ثم احترف التمثيل بفرقة الريحاني، وكانت أول مسرحية يشارك فيها بفرقة الريحاني هي "أحب حماتي"، ثم قدم مسرحيات "الشايب لما يدلع" و"إلا خمسة" و"30 يوم في السجن" و"حسن ومرقص وكوهين".

توفي في الثانية والثلاثين من عمره بعد صراع مع مرض السكر والكبد.

الضيف أحمد

الضيف أحمد من مواليد 12 ديسمبر 1936 ورحل في 16 ابريل 1970، كان ضمن فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي تكونت منه ومن الفنانين سمير غانم وجورج سيدهم.

تألق الضيف أحمد في أعمال فنية كثيرة، ومات في سن الـ 34 عاماً بشكل مفاجئ .عمر خورشيد موسيقار وفنان مصري، فجع المصريون بعد نشر خبر وفاته في 29 مايو من العام 1981 عن عمر يناهز 36 عاما إثر حادث سيارة غامض في منطقة الهرم بالجيزة جنوب القاهرة.

ولد في 9 أكتوير 1945 وهو شقيق الفنانة شريهان، واسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وحصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة، ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني.

بدأ عمله السينمائي في فيلم "ابنتي العزيزة" عام 1971 مع نجاة الصغيرة ورشدي أباظة وشارك في عدة أعمال أخرى.

وتزوج عدة مرات، أولها من أمينة السبكي عام 1971 والتي ظهرت معه في برنامج "سينما القاهرة"، ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين، وانفصل عنها ليتزوج من سيدة أعمال لبنانية اسمها دينا عام 1977، وأخيرا تزوج عليها الفنانة مها أبو عوف في بداية عام 1981 قبل شهور قليلة من وفاته.

ولقي مصرعه في 29 مايو 1981 في حادث مروري في نهاية شارع الهرم أمام مطعم شهير.

عماد عبد الحليم

الفنان والمطرب عماد عبد الحليم هو شقيق الموسيقار محمد على سليمان وعم المطربة أنغام رحل في سن الـ 36 عاما.

ولد في 4 فبراير 1960 ورحل في 20 أكتوبر 1995، ونشرت الصحف وقتها أن سبب الوفاة جرعة مخدرات زائدة.

الفنان المصري مصطفى كريم لم ينل حظه من الشهرة والأضواء، فقد توفي عن عمر 37 إثر إصابته بسرطان الرئة، ولد عام 1960، وتخرج من كلية الفنون الجميلة، تزوج من الفنانة نهى العمروسي، ومن أهم أعماله عصر الحب، الملك لله، أنغام الغريب، الكاس واحد.