أحمد عز يكافح الإرهاب في "الخلية"

مجددا يعود الفنان #أحمد_عز إلى السينما بفيلم #الخلية الذي يتعاون فيه مع المخرج #طارق_العريان والكاتب صلاح الجهيني، بعدما قدموا قبل عامين فيلم #ولاد_رزق".

الفيلم الذي طرح الإعلان الخاص به قبل ساعات، بات جاهزاً من أجل افتتاح موسم #عيد_الأضحى السينمائي، بعدما طال انتظار جمهور عز للعمل الذي استغرقت تحضيراته عامين كاملين.

ضابط بالعمليات الخاصة يكافح الخلايا الإرهابية، هو الدور الذي يلعبه أحمد عز في الفيلم، ويشارك إلى جواره عدد كبير من النجوم، أبرزهم السوري #سامر_المصري والتونسية عائشة بن أحمد وأمينة خليل ومحمد ممدوح.

ويأتي تعاون عز مع المخرج طارق العريان والكاتب صلاح الجهيني في العمل الثاني على التوالي، بعد النجاح الذي حققه الثلاثي معا في فيلم "ولاد رزق" الذي عرض قبل عامين، وحقق إيرادات تجاوزت الـ 20 مليون جنيه وقتها.

ويبدو أن اختيار صناع العمل لموسم عيد الأضحى، جاء بسبب تواجد أكثر من عمل يدور في إطار الحركة خلال موسم عيد الفطر السينمائي، بعدما تواجد أحمد السقا بفيلم "هروب اضطراري" ومحمد رمضان بفيلمه "جواب اعتقال".

إلا أن المنافسة لن تكون سهلة في موسم عيد الأضحى، خاصة مع تواجد فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة والكاتب عبد الرحيم كمال، حيث يعرض جزءه الأول في عيد الأضحى، ويشارك في بطولته محمد رمضان ومحمد سعد وأحمد رزق.