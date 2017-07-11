بعد حضور 13 شخصاً.. مغنٍّ فرنسي شهير يلغي حفله بالجزائر

ألغى مغني الراب الفرنسي الشهير "روف" ذو الأصول الكاميرونية، جولة فنية له بالجزائر، بعد فشل #حفل له بمسرح الهواء الطلق بالعاصمة، ليلة الأحد، بسبب غياب #الجمهور أين كان في انتظاره 13 شخصا فقط.

وقالت وسائل إعلام فرنسية: "إن فريق هذا المغني تفاجأ بحجم الإقبال الضعيف على حفله بالعاصمة، بشكل جعله يلغي جولته الفنية بالجزائر والتي كان من المنتظر أن تشمل عدة محطات منها مدينة تيمقاد ووهران".

وقبل أسبوع، أعلن الفنان روف عبر صفحته على موقع "تويتر"، تحمّسه للغناء أمام الجمهور الجزائري، ونشر صورة له مع العلم الجزائري والرئيس #عبدالعزيز_بوتفليقة، ودعا جمهوره إلى انتظاره، لكن جولته فشلت قبل أن تبدأ.

وأرجع فريق هذا المغني أسباب فشل حفل روف إلى عدم الترويج لجولته الفنية في #الجزائر، بينما اعتبرت وسائل الإعلام الفرنسية أن عدم نجاح الفنان روف في جذب #الجمهور_الجزائري يعد ضربة قوية لمشواره.