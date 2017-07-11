ليالي الأفلام السينمائية السعودية القصيرة تنطلق السبت

تنطلق مساء السبت المقبل فعاليات ليالي الأفلام السينمائية السعودية القصيرة، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وستجمع تلك الليالي عدداً بارزاً من أجيال صناع الأفلام السعوديين، حيث توفر لهم منصة لعرض إبداعاتهم على مدى خمسة أشهر بواقع لقاء واحد كل شهر.

وسيعرض في اللقاء الأول مساء السبت فيلمان هما "فضيلة أن تكون لا أحد"، للمخرج بدر الحمود، وفيلم "وسطي" للمخرج علي الكلثمي. وسيتخلل العرض جلسة نقدية يطرح من خلالها نقاد سينمائيون رؤاهم حول الفيلمين من جوانبهما الفنية والفكرية. علماً بأن الحضور سيكون مجانياً ومفتوحاً لجميع المهتمين.

وفي تصريح صحفي أعلن محمد السيف، المشرف العام على المركز، أن فعالية "ليالي الأفلام القصيرة" تأتي في سياق اهتمام المركز بالمواهب #السعودية الشابة في جميع المجالات الإبداعية، وفتح منافذ التواصل بين المبدع والجمهور، موجهاً شكره لوزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، على دعمه الكبير لكل ما يخدم الوطن والمواطن في مجالات الثقافة والإبداع.

يذكر أن فعاليات الدورة الثانية من مسابقة "الأفلام القصيرة" والتي كان مركز الملك فهد الثقافي قد أطلق دورتها الأولى العام الماضي وشارك فيها 75 فيلماً سعودياً قصيراً، فاز منها خمسة أفلام، وتم تكريم مخرجيها في حفل الختام إلى جانب تكريم المخرج السعودي الرائد عبدالله المحيسن لجهوده في دعم صناعة #الأفلام.

وتشهد صناعة #السينما في المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة حراكاً ودعماً من جملة من القطاعات المعنية بالشأن الثقافي والفني والإعلامي.