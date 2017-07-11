هكذا يعود عمرو دياب إلى جمهوره

كعادته دائماً لا يتوقف عمرو دياب عن مفاجأة جمهوره، وهذه المرة جاءت باقتراب صدور الألبوم الجديد للهضبة، كما يلقبه الجمهور.

ولم تتوقف شبكات التواصل الاجتماعي عن الحديث فيما يخص عمرو دياب منذ الأمس، بعدما بدأت المغامرة بجملة "شوقنا أكتر شوقنا" التي كتبها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي أشار فيها إلى إحدى الشركات الخاصة بالاتصالات.

فردت عليه شركة أخرى خاصة بالمشروبات الغازية بجملته الغنائية "ومن تاني أكيد راجعين"، لتزداد حيرة الجمهور الذي ظل يبحث عما يربط الجميع.

وأمام حيرة الجمهور، قرر عمرو دياب أن يفسر الأمر، وأعلن عن اقترابه من طرح ألبوم جديد برعاية الشركتين، حيث نشر الغلاف الخاص بالألبوم الذي يحمل اسم "معدي الناس".

إطلالة صيفية ظهر بها الهضبة على غلاف الألبوم، حيث ظهر بتسريحة شعر جديدة، كما وضع "تاتو" أسفل رقبته حاول جمهوره فك الشيفرة الخاصة به والمقصود به، فيما كان لمحمد هنيدي مشاركة حول المظهر الخاص بعمرو دياب، وذلك بعدما قام من خلال حسابه على "تويتر" بنشر صورته إلى جوار صورة دياب الجديدة، وعلق عليها قائلاً: "شوية وهيجلنا حب الشباب"، وذلك في إشارة إلى المظهر الشبابي الخاص بالثنائي.

ويأتي ألبوم عمرو دياب الجديد بعد عام واحد من طرحه ألبوم "أحلى وأحلى" الذي أنتجته نفس الشركة المنتجة للألبوم الجديد "معدي الناس". ومن المنتظر أن يعود الشاعر بهاء الدين محمد للتعاون مع دياب في الألبوم الجديد، خاصة أن الشاعر الغنائي نشر قبل شهرين صورة تجمعه بالهضبة، وطالب جمهوره بانتظارهما.