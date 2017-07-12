عمرو واكد محقق فرنسي ينقذ الأرض في "جيوستورم"

يعود النجم المصري، عمرو واكد، مجدداً إلى السينما العالمية من خلال فيلم الخيال العلمي "جيوستورم" Geostorm، الذي يجسد خلاله دور محقق فرنسي يتحالف مع النجم الأميركي، جيرارد باتلر، من أجل إنقاذ البشرية.

يذكر أنها المرة الثانية التي يجسد من خلالها واكد شخصية محقق فرنسي بعد تجربته الناجحة في فيلم المغامرات "لوسي" Lucy أمام النجمة الأميركية سكارليت جوهانسون، والذي أنجزه منذ ثلاثة أعوام وحقق عوائد مالية ضخمة.

وتتمحور حكاية "جيوستورم"، وهو أولى تجارب المخرج دين ديلفن، حول اتفاق توصل إليه قادة العالم للتحكم في مناخ الأرض لحمايتها، بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية التي حلت على الإنسانية، إلا أن نظام التحكم تعرض لخلل. فكانت أولى ضحاياه أفغانستان، إذ تحول مناخها إلى ثلجي، بعد ما كان صحراوياً دافئاً، ويذهب ضحيته الآلاف الذين قضوا متجمّدين، ما يستدعي القائمون على مشروع التحكم العالمي بالمناخ إلى إرسال رائد الفضاء جيكوب ويلسون (جيرارد باتلر) في مهمة إلى الفضاء لإصلاح العطل. وهناك يكتشف أن الأمر مدبر.

كما يقوم جيكوب بإجراء عدد من الاتصالات حول العالم، ومن بينهم المحقق الفرنسي (عمرو واكد)، من أجل تجميع عدد من المعلومات.

ويشارك في الفيلم عدد بارز من النجوم منهم آندي غارسيا، وإد هاريس، وكاثرين وينيك، وآبي كورنيش.

ويتوقع عرض العمل في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تأجيل عرضه لتصوير مشاهد إضافية عن عالم الكوارث.