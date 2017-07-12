هذا هو "عبقري الرواية العربية" الذي احتفل به غوغل

احتفل موقع #غوغل، الأربعاء، بذكرى مولد الأديب السوداني الطيب صالح، الذي اكتسب شهرة عالمية بعد أن كتب روايته الشهيرة "موسم الهجرة إلى الشمال" التي ناقشت الصدام بين الشرق والغرب، وقد نشرت لأول مرة في عام 1966.

وأظهرغوغل #الطيب_صالح وهو يمسك مفكرة وقلماً، واقفاً، يكتب باليد اليسرى، يرتدي بدلة مخططة بالبنفسج، ويلبس نظارته المعهودة ذات الإطار السميك.

ويقابل اليوم الذكرى الـ88 لمولد الأديب الذي ولد في عام 1929 بقرية كرمكول الواقعة عند منحنى #نهر_النيل بشمال السودان، وهي التي شكلت أرضية لأغلب أعماله الروائية، واستوحى شخوصها وعوالمها، ابتداء من مجموعته القصصية "دومة ود حامد"، إلى بقية أعماله "عرس الزين"، "بندر شاه" بجزئيها "ضو البيت" و"مريود".

وعرف عن الطيب صالح أنه كان مُقلاً في الإنتاج، وبرغم ذلك فقد كسب صيتاً غير عادي، وترجمت أعماله إلى عشرات اللغات العالمية.

وقد توفي الأديب الذي لقب بـ "عبقري الرواية العربية" في 18 فبراير 2008 عن 79 عاماً، بعد أن عاش أغلب حياته في لندن التي وصلها مبكراً في مطلع العشرينات في عمره وعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، حيث كتب روائعه في مدينة الضباب.