هيفاء وهبي تنسحب من أحدث أفلامها لهذا السبب

يوم واحد فقط شاركت به #هيفاء_وهبي في تصوير فيلمها "ثانية واحدة" قبل أن تصرح بالانسحاب، على خلفية أزمة وقعت بينها وبين المنتج محمد السبكي.

القصة جاءت بدايتها قبل 5 أشهر، حينما انطلق تصوير الفيلم الذي يتولى إخراجه محمد سامي، وتشارك في بطولته هيفاء وهبي إلى جوار مصطفى خاطر، واستغرق التصوير يوماً واحداً فقط، على أمل استكمال العمل خلال الفترة الحالية، كي يكون جاهزاً للعرض في موسم #عيد_الأضحى.

وفي الوقت الذي باتت العودة فيه للتصوير وشيكة، وقع خلاف كبير بين المنتج محمد السبكي وهيفاء وهبي، بسبب قيام الأخيرة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "خير وبركة" الذي يتم تصويره بالوقت الحالي للمنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يعرض في عيد الأضحى.

ذلك الأمر دفع المنتج محمد السبكي لتقديم شكوى بنقابة الممثلين ضد هيفاء وهبي، خاصة أن الفيلم الذي ستظهر فيه كضيفة شرف سينافس فيلمه في عيد الأضحى.

وفي تصريحات لـ"العربية.نت" أكد نقيب الممثلين أشرف زكي أن هناك شكوى تم تقديمها من المنتج محمد السبكي ضد هيفاء وهبي، لكنه لا يعلم بتفاصيلها القانونية، خاصة أن الشكوى تقدم إلى لجنة قانونية بالنقابة تتولى البت فيها.

وعما إذا كان هناك دور ودي ستلعبه النقابة من أجل حل الأزمة بين الطرفين، أكد النقيب أن كل الأمور واردة في هذه المشكلة.

وفور خروج الأقاويل الخاصة باستبعاد المنتج محمد السبكي لهيفاء وهبي من الفيلم بسبب ما قامت به، قررت هي توضيح الأمر من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها على "تويتر"، أكدت فيها أنها تتراجع عن استكمال تصوير دورها في فيلم "ثانية واحدة".

وأرجعت ذلك إلى "انعدام الأخلاق والرقي في التعامل من قبل الشركة المنتجة"، كما وجهت اعتذاراً إلى باقي أبطال الفيلم وطاقم العمل بسبب قرارها، على أمل أن تلتقي بهم في أعمال وظروف أفضل.

وطالبت هيفاء وهبي الصحافة بمتابعة الأخبار من مصدرها الصادق، ويبدو أن هذا الأمر جاء بسبب ما قيل عن استبعادها.