"سوق عكاظ" يضيء قناديله بـ3 لوحات ترسم الدهشة

تنطلق الدورة الحادية عشرة من فعاليات #سوق_عكاظ بمحافظة #الطائف تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز مساء اليوم 18 شوال الموافق 12 يوليو/تموز وتستمر لمدة 10 أيام.

ويبدأ افتتاح سوق عكاظ بجولة لراعي السوق في جادة عكاظ، واستعراض فعالياتها ومعارضها، ومسيرة الأهالي في الجادة، ثم افتتاح "جادة الثقافة"، التي تشتمل على عدد من الأنشطة والمعارض الثقافية. وسيتم خلال حفل الافتتاح عرض فيلم عن مسيرة عكاظ في 10 سنوات، وتكريم الفائزين بجوائز سوق عكاظ.

كما سيتضمن حفل الافتتاح، الذي تنظمه مجموعة mbc، عملاً فنياً مسرحياً بعنوان "تماضر" وهو عبارة عن مسرحية وجدانية تحكي امتداد العلاقة بين الإنسان والأرض أعدها الأمير بدر بن عبدالمحسن، إضافة إلى ثلاث لوحات شعرية غنائية، اثنتان منها للأمير بدر بن عبدالمحسن بعنوان "دهشة الورد" من ألحان ياسر بوعلي وأداء الفنان عبدالمجيد عبدالله وتقول:

أمطري غيمة غزل

واحملينا ريح

فوق أحجار الجبل

وشوكة التجريح

يا دهشة الورد

ويا شهقة الوادي

وقصايد الحب

والفخر يا بلادي

وقصيدة وطنية مغناة بعنوان "يا دار" من أداء الفنان حسين اليامي.

ولوحة غنائية للشاعر محمد جبر الحربي يقوم بغنائها الفنان رامي عبدالله، وهي من ألحان الدكتور عبدالرب إدريس بعنوان "عطر الناس" تقول كلماتها:

لا تجرح الناس..

عطر الناس

ماضرك..

واخفض جناحاً لمن تهوى

ومن برّك..

وأسعَد..

وأسعِد..

فما سر الورى سّرك..

كما يتضمن الحفل عروضاً من الفلكلور الشعبي.

وتعد هذه الدورة من السوق الأولى بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتولي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مسؤولية الإشراف على سوق عكاظ بالتنسيق الكامل مع إمارة منطقة مكة المكرمة والأجهزة التنفيذية في المحافظة.

كذلك سيكون هناك عدد من الندوات الثقافية والفعاليات التراثية والشعبية المصاحبة طيلة أيام سوق عكاظ.