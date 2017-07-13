تفاصيل تعرض فريق "مسرح مصر" للقرصنة

وقع ثلاثة من نجوم عروض #مسرح_مصر التي يقدمها الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته وتعرض عبر شاشة "MBC مصر"، ضحية للقرصنة ما تسبب في سرقة كافة الحسابات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكاد الأمر يتطور إلى حساباتهم البنكية.

كواليس الحادثة كشفها حمدي الميرغني وزميله محمد أنور، بعدما أكدا تعرضهما لعملية #قرصنة بالإضافة لزميلهما مصطفى خاطر، وكشف الثنائي في مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية عن تفاصيل ما جرى.

حيث أوضح حمدي الميرغني أنه يمكن اختصار الأمر بكون رقم الهاتف الخاص به بات تحت سيطرة شخص آخر قام باختراقه، ليقوم بعدها بالسيطرة على كافة الحسابات الخاصة به على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن هناك ربطا لهذه الحسابات برقم الهاتف.

واتهم الميرغني شركة الاتصالات المتعاقد معها بالتسبب فيما حدث، خاصة أنها لم تنتبه لما جرى، ولم توقف الخدمة إلا بعد أن سرقت كافة الحسابات.

كما كشف الميرغني عن وصول الشخص الذي قام بهذا الأمر إلى كافة الرسائل الخاصة به، كما أنه أزال كافة الصور التي نشرها حمدي الميرغني عبر "انستغرام"، ليقوم بعدها ببيع الحساب بعدما قام بتغيير اسمه، استغلالا لوجود أكثر من مليوني متابع.

وأوضح نجم مسرح مصر أن الشخص الذي يقوم بهذا الأمر، كشف عن نيته القيام بذلك عبر السوشيال ميديا، وأخبر أصدقاءه أنه سيقوم بسرقة أرقام هؤلاء النجوم.

فيما أكد محمد أنور أن هذا الشخص سرق الرقم الخاص به، وتحدث هاتفيا إلى مصطفى خاطر منتحلا شخصية أنور الذي كان إلى جوار زميله في المسرح أثناء المكالمة.

وهو ما دفع محمد أنور إلى الإبلاغ فورا عما جرى، كما قام بإلغاء الربط بين رقم الهاتف الخاص به وحساباته البنكية خوفا من تعرض هذه الحسابات للاختراق.

وأشار أنور إلى كون الشخص المسؤول عما جرى، يحصل على أرقامهم الشخصية من قبل أفراد يعملون في شركة الاتصالات.