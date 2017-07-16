أيمن بهجت قمر ينهي خلاف 5 سنوات مع عمرو دياب

5 سنوات مرت على خلاف الشاعر الغنائي #أيمن_بهجت_قمر مع #عمرو_دياب، الذي فشلت معه كل سبل الوساطة من أجل إنهائه.

إلا أن أيمن بهجت قمر قرر أن ينهي هذا الخلاف، مستغلاً اقتراب عمرو دياب من طرح ألبومه الجديد، ليوجه له التهنئة ويعتذر عما جرى.

القصة التي بدأت كواليسها في عام 2009 حينما كان بهجت قمر يطالب عمرو دياب بالتدخل لدى شركة "روتانا" المنتجة لأعماله من أجل حفظ حقوقهم كمؤلفين وملحنين، وصلت إلى ذروتها في عام 2012 ما تسبب في اشتعال الأزمة بين الثنائي، وأصدر وقتها عمرو دياب بياناً أكد فيه استبعاده لأيمن بهجت قمر من العمل في ألبومه.

أيمن بهجت قمر الذي قدم مع الهضبة كما يلقبه جمهوره عدداً من الأعمال التي لا تنسى، أبرزها: "بعترف قدام عنيك- كده عيني عينك"، أعلن عن اعتذاره عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث أكد على كونه منذ فترة وهو يحاول فتح صفحات جديدة مع الجميع، لذلك لن يتكبر اليوم عن الاعتذار لعمرو دياب.

وبارك الشاعر الغنائي لعمرو دياب على ألبومه الجديد "معدي الناس"، مؤكداً أن 5 سنوات من الخصام هي فترة طويلة للغاية، كما أنه أخطأ عندما أقحم عمرو دياب في خلافه قبل سنوات مع شركة "روتانا"، وأخطأ أيضا عندما أظهر الخلاف في العلن، ولكن الإنسان دائما ما يتعلم.

ووجه قمر رسالة إلى عمرو دياب قائلا "يا عمرو زي ما أنا غلطت في العلن أنا بعتذر لك في العلن، إنت فوق إنك فنان كبير إنت أخ حقيقي على المستوى الشخصي أنا افتقدته وعفا الله عما سلف".

كما كان أيمن بهجت قمر حريصاً على توجيه الاعتذار لجمهور عمرو دياب، خاصة أن الجمهور غضب بسبب ما حدث لنجمه المفضل وقت الأزمة.