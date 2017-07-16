بعد الغيبوبة.. خالد بوصخر يتجاوز أزمته الصحية

نُقل الفنان الكويتي خالد بوصخر إلى مستشفى مبارك الكبير في #الكويت، بعد إصابته بنزيف حاد في الدماغ أدخله في #غيبوبة.

وخضع بوصخر إلى علاجات مكثفة على مدى 24 ساعة الماضية، استفاق بعدها من غيبوبته، محاولاً التعرف على من حوله بعد أكثر من 48 ساعة من فقدان الوعي.

وكان الفنان خالد بوصخر قد حقق شهرة واسعة، إثر مشاركته في برنامج #المسابقات الفني "ستار أكاديمي"، بدأ بعدها نشاطه الفني من خلال عدد من الأغاني و#الألبومات، إضافة لمشاركته في عدد من #الأعمال_المسرحية الاستعراضية .

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي المتابع لحالته الصحية كان قد أكد أن حالة بوصخر الصحية باتت مستقرة.