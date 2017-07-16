عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

بعد الغيبوبة.. خالد بوصخر يتجاوز أزمته الصحية

المصدر: الكويت – العربية.نت
رابط مختصر

نُقل الفنان الكويتي خالد بوصخر إلى مستشفى مبارك الكبير في #الكويت، بعد إصابته بنزيف حاد في الدماغ أدخله في #غيبوبة.

وخضع بوصخر إلى علاجات مكثفة على مدى 24 ساعة الماضية، استفاق بعدها من غيبوبته، محاولاً التعرف على من حوله بعد أكثر من 48 ساعة من فقدان الوعي.

وكان الفنان خالد بوصخر قد حقق شهرة واسعة، إثر مشاركته في برنامج #المسابقات الفني "ستار أكاديمي"، بدأ بعدها نشاطه الفني من خلال عدد من الأغاني و#الألبومات، إضافة لمشاركته في عدد من #الأعمال_المسرحية الاستعراضية .

الجدير بالذكر أن الفريق الطبي المتابع لحالته الصحية كان قد أكد أن حالة بوصخر الصحية باتت مستقرة.

كلمات دالّة

#الكويت, #غيبوبة, #المسابقات, #الأعمال المسرحية

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر