مهرجان قرطاج ينطلق: 60 عاماً من الموسيقى التونسية

أكد وزير الثقافة التونسي، محمد زين العابدين، أن #مهرجان_قرطاج يعزز حرية الإبداع في #تونس.

فيما ذكرت الفنانة التونسية سلاف أنها تشرفت بأن تكون من أوائل الفنانات اللواتي قدمن حفلات غنائية متلفزة في دولة #الإمارات.

وعبّر الفنان التونسي، نور الدين الباجي، قائلاً: "تونس ولادة للمواهب الفنية اللامعة، وقدمت للفن العربي العديد من الأصوات المؤثرة على مدى أعوام عدة".

فيما ذكر الفنان محمد الجبالي أن الفن التونسي وصل إلى جميع أنحاء العالم العربي واللهجة لم تكن عائقاً أمامه.

وختم الفنان الشعبي، رشيد الماجري، بالقول إن تونس تمثل جميع الدول العربية على المستوى الفني والثقافي منذ زمن طويل.