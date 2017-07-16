هؤلاء النجوم تعمدوا إخفاء أبنائهم عن الجمهور

في أحدث إطلالة لها، ظهرت #منى_زكي برفقة ابنها الأصغر يونس في صورة نشرتها عبر "انستغرام"، إلا أنها تعمدت إخفاء وجه صغيرها عن الجمهور.

هذا الأمر بات معتادا من منى زكي وزوجها #أحمد_حلمي في الصور التي يظهر فيها ابناهما سليم ويونس، دون أن يعلن الثنائي عن السبب.

ورغم حرص أحمد حلمي على التقاط صورة بصحبة ابنه سليم، من أجل الاحتفال بيوم الأب قبل أسبوعين، إلا أن ابنه ظهر وهو يرتدي نظارة شمسية تخفي ملامح وجهه، كما أن الصورة استخدمت فيها مؤثرات من أجل إخفاء ملامح الطفل.

ليس الثنائي حلمي وزكي وحدهما من يتعمدان إخفاء صور أبنائهما عن وسائل الإعلام، حيث هناك عدد من النجوم الآخرين الذين يعتمدون هذا المنطق، رغم حرصهم على التقاط صور ونشرها بصحبة الأبناء.

ولعل #دنيا_سمير_غانم واحدة من هؤلاء، فهي تتعامل مع صورها بصحبة ابنتها كايلا بهذه الطريقة، حيث نشرت لها من قبل صورة حينما كانت متواجدة بصحبتها في بيروت أثناء مشاركة دنيا في لجنة تحكيم "Xfactor"، كما ظهرت في صورة أخرى بصحبة ابنتها على الشاطئ، ولكن الصورة التقطت لهما من الخلف.

مي كساب واحدة من النجمات اللواتي يتعاملن بهذه الطريقة مع ابنتها فريدة، وقد أكدت أنها لن تنشر صورة لابنتها خوفا عليها "من الحسد"، ما يدفعها للظهور بصحبة الطفلة دون أن تظهر معالم وجهها. وقد كررت كساب هذا الشيء أيضاً بالمشاركة مع #آيتن_عامر، حيث ظهرتا معا في صورة واحدة بصحبة ابنتيهما مع إخفاء الوجه.

وعلى الرغم من الأزمة الشهيرة للفنانة #زينة مع أحمد عز بسبب توأمها زين الدين وعز الدين، إلا أنها منذ الإعلان عن الأمر لم تظهر صورة التوأم رغم ارتباطهما الشديد بالأزمة.

ولم تقحم زينة توأمها في المشكلة، رغم مطالبة البعض لها بإظهار صورة التوأم من أجل معرفة إن كان هناك تشابه بينهما وبين أحمد عز أم لا، لكنها رفضت هذا الأمر، وأخفت صورة التوأم عن الجميع، واكتفت في بعض المناسبات بالظهور بصحبة التوأم مع إظهار "ذراعي" الثنائي فقط.

وفي الوقت الذي يحاول فيه تامر حسني اتباع الأمر ذاته مع ابنتيه، إلا أن هناك محاولات جرت لتسريب صورهما، إلا أن هذه المحاولات لم تمنع تامر حسني من حرصه على إخفاء وجه "تاليا" و"آمايا".