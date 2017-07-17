هل يتراجع محمود الجندي عن الاعتزال؟

صدمة كبيرة أصابت الجمهور والوسط الفني بإعلان الفنان محمود الجندي عن اعتزاله، بعدما شعر أن "الأجواء في الوسط الفني لا تحترم الفن والفنانين".

ومنذ الإعلان عن القرار لم تتوقف مطالبات الجمهور للفنان الكبير بالعودة واستكمال مسيرته التي بدأت قبل 40 عاماً، إلا أن شعوره بأن تاريخه لم يحترم في مسلسل "رمضان كريم" الذي عرض بشهر رمضان الماضي، بعدما تم تجاهله على تيترات المسلسل، جعله يصر على موقفه.

لذلك قررت نقابة الممثلين أن تتدخل في الأمر عن طريق النقيب أشرف زكي، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه أجرى اتصالا بالفنان محمود الجندي كي يقنعه بالعدول عن الاعتزال والعودة مرة أخرى.

وأوضح النقيب أن هناك اعتداء وقع على حق محمود الجندي بالفعل، مشيراً إلى كونه متضامنا معه في طلبه بأن يلقى معاملة تليق بتاريخه.

وكشف أشرف زكي عن وعد حصل عليه من الفنان محمود الجندي بالتفكير في الأمر، ومراجعة القرار الذي اتخذه بالاعتزال.

"العربية.نت" أجرت اتصالاً بالفنان محمود الجندي لمعرفة رأيه فيما يخص هذه المطالبات، وهو ما علق عليه بكونه بالفعل تلقى اتصالاً من نقيب الممثلين، ووجد مطالبات كثيرة له بالتراجع عن الاعتزال، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالعودة والمشاركة في الأعمال التي تقدره وتحترم تاريخه، وهذا هو شرطه الوحيد من أجل المشاركة في أي عمل مستقبلي، وبالتالي الأمر مرهون بشركات الإنتاج التي ترغب في التعاون معه ومدى تقديرها له ولتاريخه في حل أرادت مشاركته بأعمالها.