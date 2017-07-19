ديسباسيتو..الأغنية الساحرة تحقق انتشاراً خرافياً

باتت أغنية " #ديسباسيتو " للبورتوريكي #لويس_فونسي التي لقيت رواجا في أنحاء العالم أجمع، الأربعاء، الأغنية الأكثر استماعا على الإطلاق بتقنية البث التدفقي.

وكشفت مجموعة الإنتاج الموسيقي "يونيفرسال ميوزيك لاتن إنترتاينمت" أن "ديسباسيتو" بنسختها الأصلية والنسخ المعاد توزيعها قد شوهدت 4.6 مليار مرة على خدمات البث التدفقي مثل "سبوتيفاي" و"يوتيوب".

وسرعان ما لقيت هذه الأغنية من نوع ريغيتون التي يشارك فيها مغني الراب البورتوريكي #دادي_يانكي رواجا بعد صدورها في كانون الثاني/يناير. وذاع صيتها أكثر عندما شارك نجم البوي الكندي جاستن بيبر في نسخة معدلة منها.

وأطاحت "ديسباسيتو" بأغنية "سوري" لجاستن بيبر التي حظيت بـ 4.38 مليون مشاهدة، بحسب "يونيفرسال".

وتربعت "ديسباسيتو" التي تعني بالإسبانية "رويدا رويدا" 10 أسابيع في صدارة التصنيف الأميركي لأفضل الأغنيات، لتصبح أول أغنية باللغة الإسبانية تصل إلى هذه المرتبة منذ "ماكارينا" سنة 1996.

وقال فونسي في بيان إن " #تقنية_البث_التدفقي هي بمثابة نقطة وصل للعالم أجمع وهي ساعدت أعمالي الموسيقية على الوصول إلى كل بقعة في العالم".

ويزداد استخدام تقنية البث التدفقي بسرعة كبيرة وما من هيئة مركزية تعنى بجمع البيانات من كل المنصات ذات الصلة، ولذا تتولى الإعلان عن الأرقام القياسية والمبيعات مجموعات الإنتاج الموسيقي.

وشهدت "ديسباسيتو" أيضاً نجاحاً كبيراً على "يوتيوب" حيث بات تسجيلها المصور رابع أكثر مقاطع الفيديو مشاهدة على الإطلاق. أما على "سبوتيفاي"، فاحتلت الأغنية المرتبة 39 لأكثر الأغنيات استماعا على الإطلاق.