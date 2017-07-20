انتصار الشراح: مسرحية "باي باي لندن" غيرت حياتي

أكدت النجمة الكويتية انتصار الشراح أن مسرحية #باي_باي_لندن والنجم القدير عبدالحسين عبدالرضا، ساهما في تغيير مجرى حياتها الفنية، حيث انطلقت بعد تلك التجربة إلى النجومية والشهرة.

وعن تلك التجربة قالت الفنانة الشراح: "كل شيء بدأ بالصدفة، حيث حرص الفنان القدير #عبدالحسين_عبدالرضا على الاستعانة بعدد من الوجوه الجديدة إلى جوار النجوم الكبار في مسرحيته الجديدة "باي باي لندن"، وكان ذلك في عام 1981. وكان في المسرحية الفنانون غانم الصالح ومريم الغضبان وعلي المفيدي وغيرهم. وقد رشحني للعمل أنا والفنان داود حسين المخرج التونسي المنصف السويسي الذي كان يعمل في حينها مدرسا لمادة التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية، والذي كان يدرسنا ويعرفنا جميعا. ومن هناك كانت البداية الحقيقية والانطلاق إلى عالم النجومية التي عرفتها وأنا طالبة في معهد التمثيل".

وعن جديدها، قالت #انتصار_الشراح: "قدمت خلال الفترة القصيرة الماضية #مسرحية "الكبيرة" من تأليف مريم القلاف وإخراج محمد الحملي، وشاركني في بطولة العمل كل من محمد الحملي وعبدالله الخضر ونوره العميري وكم آخر من النجوم الشباب. وقد اضطررنا إلى تمديد العروض لأكثر من مرة أمام الإقبال الكبير".