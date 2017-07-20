صدام قضائي بين عمرو دياب والمنتج وليد منصور..لهذا السبب

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع طرح #ألبوم عمرو دياب الجديد، فوجئ الجمهور بأزمة تشتعل بين مطربهم المفضل ومنظم الحفلات والمنتج وليد منصور.

وقد أعلن أشرف عبد العزيز، محامي عمرو دياب وشركة "ناي فور ميديا"، عن اتخاذه كافة الإجراءات القانونية ضد #وليد_منصور، بسبب انتحاله صفة غير صحيحة وادعائه كذبا بأنه وكيل ومتعهد ومنظم حفلات عمرو دياب، وهو أمر غير صحيح.

وأوضح المحامي المصري أن شركة "ناي فور ميديا" التي تتولى إدارة أعمال #عمرو_دياب هي الوحيدة التي تمتلك الحق في التعاقد على جميع الحفلات وأنشطة عمرو دياب، وهو ما دفعه لتقديم بلاغ للنائب العام.

وأشار محامي #الهضبة إلى أن هناك بلاغا سابقا تم تقديمه من أحد الأشخاص ضد وليد منصور، بعدما تعاقد معه على إحضار عمرو دياب إلى حفل زفافه، وتقاضى أموالا لقاء ذلك، وفي النهاية لم يحضر عمرو دياب الحفل لأنه لا يعلم به من الأساس، وهو ما دفع هذا الشخص لتحرير بلاغ ضد وليد منصور.

من جانبه، أكد المنتج وليد منصور في تصريح لـ"العربية.نت" أنه يجهز لبيان من أجل الرد على ما حدث، مشيراً إلى كونه يتعامل مع كافة النجوم، وبالتالي لا يسعده أن يدعي أنه متعهد حفلات عمرو دياب، مشدداً على أنه "أمر لم يحدث".

واعتبر مالك شركة "تالنت دبليو ام" أن "نجاحه يغضب البعض"، مشيراً إلى أن ما قاله محامي عمرو دياب هدفه الإعلان عن كون شركة "ناي فور ميديا" هي المنوط بها تنظيم حفلاته، خاصة أن منصور يتلقى العديد من الطلبات من أجل إقامة حفلات لعمرو دياب، وهو ما علق عليه قائلاً: "مش ذنبي أن الشغل كله بيجي عندي".

وشدد منصور على كون "عمرو دياب نجم كبير وقامة غنائية كبيرة ولا توجد أزمة معه"، معتبرا أن أزمته في المقام الأول "مع إدارة أعمال عمرو دياب" التي وصفها بأنها "غير محترفة وتتعامل وفقا للأهواء"، حسب تعبيره.