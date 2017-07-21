ابنة شريف منير تعلن ارتباطها بمحمود حجازي

أعلنت أسما ابنة الفنان المصري شريف منير قرب خطبتها على الفنان الشاب محمود حجازي.

وقالت أسما، التي تعمل خبيرة تجميل، على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه تم قراءة الفاتحة، تمهيداً لقرب ارتباطها رسمياً وخطبتها لحجازي.

كما نشرت مجموعة من الصور لهما وعلقت عليها قائلة: "طيب إحنا قرينا الفاتحة وإن شاء الله لما نتخطب هنقولكوا، يعني بحبك يا محمود حجازي".

وسبق لأسما، الابنة الكبرى لشريف منير، الزواج ولديها طفلة تدعى لارا تبلغ من العمر 6 سنوات.

أما الفنان محمود حجازي فقد شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية، أبرزها "كلبش" مع الفنان أمير كرارة. هو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ حياته الفنية من خلال مسرحية "السلطان الحائر" مع محمد رياض.