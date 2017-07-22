الفنان الكويتي محمد المنصور: محمد المنيع أنقذ حياتي!

اعترف الفنان الكويتي #محمد_المنصور بأن الفنان محمد المنيع أنقذ حياته من الموت خلال تصوير المسلسل البدوي "الوعد" الذي صور حينها في مدينة #تدمر السورية في منتصف الثمانينيات.

وقال المنصور في تصريح خاص بـ"العربية.نت": كنا نصور مسلسل #الوعد في تدمر بقيادة شقيقي المخرج الراحل عبدالعزيز المنصور، وكان المشهد يعتمد على مواجهة بيني وبين عدد من المجرمين، وتم حينها وضع المتفجرات وترتيب تفاصيل المشهد، حيث كان من المفترض أن أتلقى رصاصة في الصدر".



وتابع: "قبل أن يصرخ المخرج عبدالعزيز المنصور بكلمة "أكشن" لنبدأ تصوير المشهد، صرخ الفنان محمد المنيع وطلب التأكد من إجراءات السلامة التامة، حينها جزم له خبير المتفجرات أنه تم تأمين كل المعدات، لكن المنيع أصرّ على أن يجري فحص الأدوات من جديد، وفعلاً وضعت المتفجرات التي يفترض بأنها اصطناعية في إناء معدني كبير، وحين تمت عملية #التفجير. انفجر الإناء، وانشطر بالكامل، ولو تم تصوير المشهد وقتها كنت لقيت حتفي، ولولا لطف الله وفطنه الفنان محمد المنيع لكنت اليوم بعداد الأموات.

وكان المنصور قد عمل في عدد من الأعمال بجانب الفنان محمد المنيع في فيلم "بس يا بحر" للمخرج خالد الصديق وعدد آخر من الأعمال المسرحية والسينمائية والتلفزيونية.