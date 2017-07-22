لماذا اعتذرت مي عز الدين لوالدتها بعد جراحة تجميل؟

انتصرت الفنانة مي عز الدين لرغبتها في إجراء جراحة تجميلية بأنفها، رغم اعتراضات والدتها على هذا الأمر منذ فترة، إلا أن مي أجرت الجراحة.

وعبر حسابها على موقع "انستغرام"، نشرت مي عز الدين صورة لوجهها بعد إجراء الجراحة، وعلقت عليها بالإعلان عن إجراء جراحة تجميل الأنف، موجهة الشكر إلى الطبيب الذي أجرى الجراحة بسبب عمله المميز، كما وجهت اعتذارا إلى والدتها.

وأرجعت الفنانة المصرية سبب الاعتذار إلى والدتها، كونها أجرت الجراحة دون أن تعلم الأم، بعدما استيقظت من نومها وفوجئت بأن ابنتها أجرت الجراحة.

الأمر لم يفاجئ جمهور مي عز الدين، خاصة أن نجمتهم المفضلة أعلنت رغبتها في إجراء هذه الجراحة منذ أشهر، مؤكدة أن ما يمنعها هو رفض والدتها المستمر والشديد لهذا الأمر.

وأرجعت مي عز الدين رغبتها في إجراء الجراحة، إلى كونها لا تحب شكل أنفها، خاصة عندما تلتقط الصور ويتم تعديلها من خلال بعض البرامج، وهو ما لا ترغب في اللجوء إليه.