مي كساب تغني لمدينة "أبها" في مسرحية "سوبر كيوت"

في أول مشاركة فنية لها في #السعودية، تطل الفنانة والمطربة المصرية مي كساب على جمهور "مهرجان الكوميديا الدولي" في أبها في دورته الثالثة (التي تستمر فعالياتها من 26 يوليو/تموز إلى 1 أغسطس/آب).

وكشف مسؤولو #مهرجان_الكوميديا_الدولي الذي ينطلق على "مسرح المفتاحة" ضمن #مهرجان_أبها_يجمعنا، المواكب لاحتفالات المدينة بلقب "عاصمة السياحة العربية لعام 2017"، أن الفنانة المصرية التي تشارك في بطولة العرض النسائي "سوبر كيوت" ستقدم أغنية خصيصا لمدينة "أبها" وأهلها ومصطافيها، وذلك في سياق العرض المسرحي.

وتتضمن الأغنية التي كتبها ولحنها محمد الفنان، ووزعها موسيقيا "أوكا"، رسالة موجهة لمدينة #أبها تقول فيها: "يا عروس الجبل.. سيدة الضباب.. يا عاصمة السياحة العربية.. يا أبها يا بلد الترحاب.. هلا وغلا بكل الأحباب".

وفي سياق متصل، أوضحت #مي_كساب أنها تخوض أولى تجاربها الفنية في السعودية من خلال مسرحية #سوبر_كيوت، وذلك بمشاركة الفنانات الخليجيات هيا الشعيبي، نيرمين محسن، هند محمد، وسارة اليوسف.

وتجسد كساب دور مدربة رياضية، "ضمن أحداث العرض المسرحي الذي يرصد واقع الرياضة النسائية في السعودية، والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في الحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة".

وأعربت كساب عن سعادتها لأن العرض سيكون "في مدينة أبها المعروفة بمناخها الرائع وأهلها المضيافين"، مشيرة إلى أنها حرصت على توجيه التحية لأهلها من خلال الأغنية، متمنية أن تحوز إعجاب الجمهور.